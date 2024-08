Trabajadores organizados protestan contra la designación de Dino Mon como director de la CSS

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), acudieron a las inmediaciones de la Asamblea Nacional en su primera protesta en las calles contra la designación de Dino Mon, como director de la Caja de Seguros Social (CSS).

La protesta de miembros de estas agrupaciones obreras se da previo al proceso de consideración del nombramiento de Mon ante la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea, previsto a realizarse en horas de la tarde de este miércoles.

“Dino Mon, respeta, con la Caja no te metas... Dino Mon respeta, con la Caja no te metas”. “Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos”. Sin lucha no hay victoria, sin lucha no hay victoria”; eran algunas de las consignas que coreaban los manifestantes.

A una delegación de dirigentes de estas organizaciones se les permitió el ingreso a las instalaciones de la Asamblea, tras ser recibidos por el secretario general Carlos Alvarado. Estos fueron atendidos por la presidenta de la Comisión de Credenciales, la diputada Shirley Castañeda.

Marco Andrade, secretario general de Conusi manifestó que esperan que haya una mesa de diálogo, en donde se puedan debatir las propuestas que surjan para atender la crisis de la CSS y se pueda llegar a un consenso.

También planteó la necesidad de que la población panameña que esa propuesta que surja de ese diálogo se pueda llevar a un referéndum y que el pueblo opine sobre esa solución.

Dino Mon, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de riesgos, administración de seguros de salud y pensiones, y en la transformación de sistemas de seguros, fue designado el pasado 8 de agosto por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como nuevo director general de la Caja de Seguro Social (CSS).