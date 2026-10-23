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Tragedia de La Cresta: Se cumplen 20 años del suceso que cambió el transporte en Panamá

Familiares de las víctimas y sobrevivientes asistieron al repintado de los Corazones Azules en la avenida Martín Sosa.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes asistieron al repintado de los Corazones Azules en la avenida Martín Sosa. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 23/10/2026 10:25
La conmemoración del siniestro de 2006 coincide con el reporte de más de 17 mil sanciones de tránsito aplicadas por la ATTT en lo que va del año.

Este 23 de octubre se cumplen 20 años del incendio del autobús 8-B06 en La Cresta, un suceso ocurrido en 2006 que cobró la vida de 18 pasajeros, dejó más de 25 heridos con quemaduras graves y transformó el sistema de movilidad urbana en la ciudad de Panamá.

Para este año se organizó una jornada conmemorativa, donde familiares de las víctimas y sobrevivientes se reunieron en la avenida Martín Sosa para realizar el repintado de los Corazones Azules, símbolo utilizado sobre el asfalto para mantener viva la memoria de las personas fallecidas en accidentes de tránsito.

En medio de este aniversario, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que mantiene operativos de fiscalización al transporte público a nivel nacional.

La entidad reportó que en los primeros ocho meses de 2026 se han registrado 17,619 sanciones por vehículos mal estacionados, 16,354 por desatender señales de tránsito y 3,888 por obstrucción del libre tránsito, sumado a la verificación de más de 3,000 unidades de transporte colegial.

A dos décadas del incendio que cobró la vida de 18 personas, familiares repintan Corazones Azules mientras la ATTT detalla sanciones de 2026.
A dos décadas del incendio que cobró la vida de 18 personas, familiares repintan Corazones Azules mientras la ATTT detalla sanciones de 2026. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
La tragedia que marcó el transporte

El siniestro se registró cuando la unidad tipo “diablo rojo” de la ruta Mano de Piedra-Corredor Norte, con matrícula 8B-06, sufrió un cortocircuito y una fuga de combustible tras fallas mecánicas mientras transitaba por la avenida Martín Sosa.

El fuego consumió la carrocería en cuestión de minutos, una situación agravada por la falta de salidas de emergencia reglamentarias y el bloqueo de la puerta trasera del vehículo, lo que provocó que múltiples personas fallecieran mientras que otras resultaron heridas.

Este hecho aceleró el reemplazo progresivo de los “diablos rojos” e impulsó la implementación del sistema Metrobús en 2010, así como la posterior inauguración de la Línea 1 del Metro de Panamá en 2014 y la Línea 2 en 2019.

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