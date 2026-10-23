Tragedia de La Cresta: Se cumplen 20 años del suceso que cambió el transporte en Panamá

Este 23 de octubre se cumplen 20 años del incendio del autobús 8-B06 en La Cresta, un suceso ocurrido en 2006 que cobró la vida de 18 pasajeros, dejó más de 25 heridos con quemaduras graves y transformó el sistema de movilidad urbana en la ciudad de Panamá.

Para este año se organizó una jornada conmemorativa, donde familiares de las víctimas y sobrevivientes se reunieron en la avenida Martín Sosa para realizar el repintado de los Corazones Azules, símbolo utilizado sobre el asfalto para mantener viva la memoria de las personas fallecidas en accidentes de tránsito.

En medio de este aniversario, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que mantiene operativos de fiscalización al transporte público a nivel nacional.

La entidad reportó que en los primeros ocho meses de 2026 se han registrado 17,619 sanciones por vehículos mal estacionados, 16,354 por desatender señales de tránsito y 3,888 por obstrucción del libre tránsito, sumado a la verificación de más de 3,000 unidades de transporte colegial.