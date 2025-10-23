Tragedia del bus 8B-06: 19 años después, persiste la demanda de justicia y verdad

<b>El</b> <b>23 de octubre de 2006 </b>quedó grabado en la memoria de Panamá como uno de los días más dolorosos en la historia del transporte público. Aquella mañana,<b> un bus de la ruta 8B-06,</b> que se dirigía desde Torrijos Carter hacia la ciudad de Panamá, <b>se incendió en plena</b> v<b>ía Transístmica, a la altura de La Cresta.</b> Las llamas consumieron el vehículo en cuestión de minutos, dejando <b>18 víctimas mortales y múltiples heridos.</b>El siniestro conmocionó al país entero y reveló las graves deficiencias del sistema de transporte colectivo de la época. <b>El suceso, atribuido a una falla en el sistema de combustible,</b> generó un llamado urgente a la modernización del servicio, a mejores controles técnicos y a la formación de conductores, temas que continúan siendo motivo de reflexión año tras año.