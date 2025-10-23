Tragedia del bus 8B-06: 19 años después, persiste la demanda de justicia y verdad

El 23 de octubre de 2006 quedó grabado en la memoria de Panamá como uno de los días más dolorosos en la historia del transporte público.

Aquella mañana, un bus de la ruta 8B-06, que se dirigía desde Torrijos Carter hacia la ciudad de Panamá, se incendió en plena vía Transístmica, a la altura de La Cresta.

Las llamas consumieron el vehículo en cuestión de minutos, dejando 18 víctimas mortales y múltiples heridos.

El siniestro conmocionó al país entero y reveló las graves deficiencias del sistema de transporte colectivo de la época.

El suceso, atribuido a una falla en el sistema de combustible, generó un llamado urgente a la modernización del servicio, a mejores controles técnicos y a la formación de conductores, temas que continúan siendo motivo de reflexión año tras año.