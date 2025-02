Un mercado sin compradores: la lucha diaria de los artesanos de la 5 de Mayo

Casetas que lucen abandonadas, puestos de venta que rebosan de mercancía, sin compradores, y pasillos vacíos. Así es el panorama del Mercado de Artesanías, que ahora, tras su reubicación detrás de la Casa Miller en la 5 de Mayo, parece haber quedado en el olvido.

A pesar de las dificultades, decenas de comerciantes informales continúan llegando a sus puestos asignados por la Alcaldía de Panamá, aferrados a la esperanza de generar lo mínimo para subsistir. Sin embargo, la realidad es desalentadora: muchos apenas logran vender unos pocos dólares al día, y en ocasiones se marchan sin haber conseguido ni una sola venta.

Idalis de Montilla, que lleva más de 17 años en el negocio informal, contó a La Estrella de Panamá que a veces ni siquiera obtiene para costear su pasaje. Además de artesanías, Idalis también ha tratado de incursionar en la venta de otros artículos para intentar aumentar sus ventas, lo que ha sido en vano.

“De lo que se mueve en el negocio yo no saco, y últimamente ni para el pasaje [alcanza], con eso le digo todo. Aquí no se vende casi nada, hay veces que sí, cuando es el tiempo de polleras, pero he metido esta otra mercancía para ver y no se mueve”, relató a La Decana.

Antes de ser reubicada por la Alcaldía a este mercado, su punto de venta estaba en Calidonia, donde “le iba un poco mejor”. Idalis actualmente depende económicamente de su hijo, quien también corre con los gastos del negocio y la compra de mercancía para seguir vendiendo.

“Definitivamente porque el hijo mío que trabaja es el que me da el bocadito de comida, porque es el que está corriendo con todo, y él también está endeudado porque antes yo reponía una parte [de lo que se compraba] pero ahora no hago nada aquí”, mencionó.

Según la vendedora, existe una competencia desleal a la que la Alcaldía no le ha puesto cuidado. Mientras quienes están dentro del mercado a duras penas llegan a vender, decenas de buhoneros plagan las calles de la 5 de Mayo.

Muchos de estos también tenían puestos de venta en el mercado, sin embargo, decidieron perderlos y seguir vendiendo en las calles al darse cuenta de que no estaban generando la misma cantidad que normalmente hacían al día.

“Yo no me salgo porque soy una señora de 70 años, tengo desgaste en la columna, en las rodillas, tengo osteoporosis y mi condición no es la misma de antes para estar cargando cajas de mercancía. Pero le voy a decir, yo no soy jubilada ni pensionada, pero es que aquí si se hacen cinco dólares ya no se hace más nada en todo el día”, indicó Idalis a este medio.