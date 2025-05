Víctor Smoly sobre el bullying: ‘El acoso pasó a violencia. Ahora es terrorismo escolar’

¿Qué te inspiró a crear esta organización?

Creé esta organización porque llevo 15 años, trabajando de forma voluntaria con temas de prevención del acoso escolar y bullying. Llevo 25 años trabajando en antiterrorismo, cuidando personas, cuidando instalaciones por riesgo. El hijo de un amigo mío se suicidó por temas de bullying y me di cuenta que estamos protegiendo a las personas incorrectas. Descuidamos nuestros hijos mientras protegemos a otras personas que el día de mañana nos van a reemplazar. Para nuestros hijos, nosotros como papás somos irremplazables y ellos como hijos nuestros son únicos e irremplazables.

¿Qué se define como bullying?

Bullying es un acto sistemático de acoso entre menores de edad. Hoy ya el término bullying está un poquito obsoleto, el bullying es solo acoso escolar, pero hoy ya los niños no viven acoso, los niños viven violencia directamente. O sea, ya el término acoso como quedó un poco rezagado porque ya el acoso evolucionó a violencia.

¿Cuáles son las causas del bullying?

¿Qué ocasiona que un joven se convierta en un bully, que acose a otros?

El problema del bullying es la falta de valores. Ese es el inicio del caos. Los niños no están creciendo con valores en las casas, y los niños agresores, los que hacen bullying en el salón de clase, son víctimas de maltrato y ofensas en la casa. Entonces, no podemos juzgar al agresor, sino que tenemos que tratar de apoyarlo también. Y sí, obviamente debe haber una sanción. Tiene que haber un castigo. Un castigo que edifique, pero también que repare. Tiene que reparar la parte emocional porque el niño agresor sí o sí es víctima.

Entonces, todo comienza como un chiste. Pero cuando ese chiste, en el salón de clases, o en el club, o en donde sea, genera una risa generalizada, ahí el agresor comienza a verse como el bufón o como el payaso del grupo y empieza a molestar para ganarse al resto del grupo. Hay varios responsables en el bullying. Está el agresor, la víctima, los testigos, los docentes, los padres, la sociedad, el gobierno, el sistema educativo. Aquí no hay un solo responsable.

¿Qué puedo hacer como padre? ¿Qué le puedo aconsejar a mi hijo si está siendo víctima de bullying? ¿Cómo lo puedo ayudar?

Lo que ha pasado últimamente, no solamente en Panamá, sino en toda Latinoamérica, es que los niños se suicidan y que los papás se dan cuenta que sus hijos son víctimas de bullying a través de unas cartas, o a través de un mensaje de video, o a través de que los compañeros le comentaron después que ocurrió la situación. Porque no hay confianza entre padres e hijos, porque hay un celular de por medio, hay una vía digital de por medio que está apartando años luz a los padres de los hijos. Los niños pasan entre 7 horas, 6 horas, 3 horas al día en el celular, y con los papás pasan 20 minutos, media hora cuando se despiertan y desayunan.

Depende de la etapa. Si está en una etapa avanzada, lo mejor es quitarlo de la escuela para que reciba acompañamiento psicológico, para que esté con los padres, que estudie desde la casa, apoyado por la familia, que sane su herida, que se recupere para poder volver a meterse otra vez a la sociedad. Para los casos más leves, identificación temprana. Y eso es responsabilidad del docente. Primero debo identificar que mi hijo está siendo víctima de bullying, porque muchos papás hoy no le prestan atención a sus hijos.

Uno de los discursos comunes es “a mí de niño también me pasaba y lo resolví peleando, lo resolví haciéndome más resistente”.

Eso funcionaba antes. A todos nos hicieron bullying, creo que de alguna u otra forma, y al final terminamos a los golpes o los puños y ahí se acababa la discusión, porque te hacías respetar. O si perdías la pelea, ahí pasabas a ser el hazmerreír de nuevo de todo el colegio.

Hoy ocurre lo mismo, solo que hoy tenemos las redes sociales, los niños filman los videos, los suben a las redes sociales. Los papás dicen: ve y defiéndete, pero tenemos papás que no enseñan a defenderse a los hijos. Los mandan al matadero, no les enseñan a defenderse. Una defensa no siempre es un ataque, una defensa puede ser hablar de manera apropiada en el momento correcto para poner límites.

Yo tengo papás que me dicen, señor Víctor, ¿qué pasa si mando a mi hijo a estudiar algún arte marcial, karate, o jiu-jitsu, o muay tai, o kickboxing, o lo que sea? Es muy bueno que los niños aprendan a defenderse como cultura de protección personal. Les enseña autoestima, le enseña disciplina, le enseña fortaleza emocional. Muchas veces los niños aprenden fortaleza emocional en una clase de jiu-jitsu, en una clase de kickboxing, en una clase de karate o de boxeo, y eso no lo enseñan en la casa.