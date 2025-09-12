Panamá inaugura primer laboratorio especializado en vacunas en América Central

Panamá inauguró este 12 de septiembre el<b> Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb AIP)</b>, un proyecto<b> pionero en Centroamérica y el Caribe </b>que busca fortalecer la soberanía sanitaria, impulsar la investigación científica y preparar al país frente a futuras emergencias epidemiológicas.Desde 2022, la <b><a href="/tag/-/meta/senacyt-secretaria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion">Secretaría Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (Senacyt)</a></b> impulsó la creación del Crivb AIP con el objetivo de desarrollar plataformas tecnológicas que permitan <b>producir vacunas y biofármacos de forma local, reduciendo la dependencia de importaciones</b> y respondiendo rápidamente a patógenos con potencial epidémico.La primera fase del centro requirió <b>una inversión de $10 millones</b>, destinados al diseño, construcción, laboratorios, equipos y mobiliario. La segunda fase contempla una <b>planta piloto de producción de vacunas </b>con una inversión estimada de <b>$50 millones</b>.<i>'Este centro refleja nuestro compromiso de proteger la salud pública mediante la investigación, el diseño y el desarrollo acelerado de vacunas candidatas, con un foco en enfermedades emergentes y de alta relevancia sanitaria'</i>, señaló <b>Eduardo </b><b>Ortega Barría</b>, secretario de Senacyt, quien destacó que el Crivb <i>'pondrá a Panamá en la primera línea de la innovación científica regional'</i>.La directora interina del Crivb, <b>Paulina Franceschi</b>, subrayó que el centro será clave para la <b>soberanía y seguridad sanitaria</b> del país. <i>'Esperamos que, en cinco años, el Crivb sea un referente regional para el desarrollo de vacunas y biofármacos'</i>, afirmó.