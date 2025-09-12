  1. Inicio
Panamá inaugura primer laboratorio especializado en vacunas en América Central

El proyecto busca reducir la dependencia de vacunas importadas, crear empleos altamente calificados y consolidar a Panamá como un hub de innovación biotecnológica para Centroamérica y el Caribe.
Por
Adriana Berna
  • 12/09/2025 13:59
La iniciativa, impulsada por la Senacyt, refuerza la preparación del país ante emergencias sanitarias y fomenta la colaboración con instituciones científicas de Brasil, Corea del Sur y Estados Unidos.

Panamá inauguró este 12 de septiembre el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb AIP), un proyecto pionero en Centroamérica y el Caribe que busca fortalecer la soberanía sanitaria, impulsar la investigación científica y preparar al país frente a futuras emergencias epidemiológicas.

Desde 2022, la Secretaría Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (Senacyt) impulsó la creación del Crivb AIP con el objetivo de desarrollar plataformas tecnológicas que permitan producir vacunas y biofármacos de forma local, reduciendo la dependencia de importaciones y respondiendo rápidamente a patógenos con potencial epidémico.

La primera fase del centro requirió una inversión de $10 millones, destinados al diseño, construcción, laboratorios, equipos y mobiliario.

La segunda fase contempla una planta piloto de producción de vacunas con una inversión estimada de $50 millones.

“Este centro refleja nuestro compromiso de proteger la salud pública mediante la investigación, el diseño y el desarrollo acelerado de vacunas candidatas, con un foco en enfermedades emergentes y de alta relevancia sanitaria”, señaló Eduardo Ortega Barría, secretario de Senacyt, quien destacó que el Crivb “pondrá a Panamá en la primera línea de la innovación científica regional”.

La directora interina del Crivb, Paulina Franceschi, subrayó que el centro será clave para la soberanía y seguridad sanitaria del país. “Esperamos que, en cinco años, el Crivb sea un referente regional para el desarrollo de vacunas y biofármacos”, afirmó.

¿Cómo está equipado el nuevo centro de vacunas?

Con un área de 1,424 m², el Crivb AIP cuenta con:

Un Observatorio “Una Sola Salud” para la vigilancia epidemiológica en campo.

Plataformas para kits de diagnóstico rápido y desarrollo de vacunas de proteínas recombinantes y ARNm.

Un laboratorio de bioinformática, capaz de modelar proteínas y analizar mutaciones.

Un citómetro de flujo celular/cell sorter de última generación, que permitirá separar células clave con precisión y acelerar la producción de vacunas y biofármacos.

El Crivb AIP abre sus puertas en la Ciudad del Saber con el objetivo de fortalecer la soberanía sanitaria, desarrollar vacunas y biofármacos, y convertir a Panamá en referente regional en investigación científica.
Colaboraciones regionales e internacionales

El proyecto ha contado con el respaldo de instituciones como la Ciudad del Saber, Indicasat AIP, el Instituto Gorgas, la Universidad de Panamá, el Baylor College of Medicine, el Texas Children’s Hospital y la Embajada de Corea del Sur.

Durante la inauguración, se firmó un memorando de entendimiento con la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, con miras a que Panamá se convierta en un centro afiliado para cooperación científica, formación y producción regional de vacunas y antivenenos.

El Crivb AIP tendrá un impacto en:

Salud pública: acceso rápido a vacunas y terapias innovadoras.

Economía: ahorro en importaciones y creación de empleos altamente calificados.

Región: posicionar a Panamá como un hub biotecnológico en Centroamérica y el Caribe.

“El Crivb AIP es un centro moderno que pone a Panamá a la vanguardia en investigación científica”, destacó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, lo calificó como “tremendamente importante para la seguridad sanitaria del país”.

El acto se realizó en el edificio 219 de la Ciudad del Saber, en Clayton, con la participación del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría; miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos multilaterales, comunidad científica nacional e internacional y sector privado.

