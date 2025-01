Panamá se prepara y contratará consultoría para mitigación de riesgos frente a nuevo gobierno de Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió la tarde de este jueves 16 de enero un traslado de partida por $2.5 millones como parte de una reserva para la contratación de consultorías de mitigación de riesgos internacionales, para afrontar incluso la polémica futura relación diplomática con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump y sus intenciones de recuperar el Canal de Panamá.

La solicitud realizada ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, establece que a este Ministerio le corresponde aprobar la Estrategia Nacional de Riesgo y adoptar medidas para mitigarlos, por lo que se requiere de la asesoría de empresas extranjeras expertas en el tema para identificar los riesgos, desarrollar políticas y hacer las coordinaciones localmente en nuestra jurisdicción.

A pesar del pedido de estos recursos, la Comisión de Presupuesto decidió de manera unánime poner en pausa la aprobación de este traslado de partida hasta el próximo martes, exigiendo la comparecencia del canciller, Javier Martínez-Acha.

Fue la vicecanciller encargada, Verushka Ramos, la que acudió a esta instancia legislativa a sustentar este traslado, quien explicó que los dineros serían para consultorías o asesorías para mejorar las relaciones bilaterales entre países, en caso de tener alguna dificultad en la que no se pudiera encontrar una solución. Más adelante aseguró que esta consultoría iría dirigida a Estados Unidos y detalló que se va a contratar por medio de la embajada.

“Se trata de las relaciones bilaterales con Estados Unidos que es nuestro mayor socio comercial y nuestro mayor usuario del Canal, creo que es sumamente importante tener las mejores relaciones con los Estados Unidos”, sostuvo Ramos.

Lo diputados antes de avalar estos recursos, le exigen a Martínez-Acha que explique la estrategia de defensa de los intereses de Panamá frente a las declaraciones de Trump, quien ha puesto en duda el manejo del Canal de Panamá por parte de los panameños.

El diputado de la bancada independiente Jorge González, frente a las expresiones del presidente electo de Estados Unidos, quien toma posesión este 20 de enero, manifestó que a las relaciones entre Panamá y Estados Unidos hay que meterle toda la fuerza posible y estar de la mano con la Organización de Naciones Unidas y con todos esos representantes de distintos países.

“Tenemos que ver cómo cuidamos que esto no pueda pasar a mayores y que sobre todo que se pueda llevar fuera del país la realidad de lo que ocurre aquí en Panamá, ya sea si existe o no alguna influencia de asiáticos en el Canal de Panamá”, precisó González.

Por su parte, el diputado Ósman Gómez, del Partido Alianza manifestó que hay que mirar lo que está pasando en el tema de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

“Estamos a cuatro días de que el monstruo americano coja el poder y que ha amenazado a Panamá; son cosas que el ministro debería estar aquí porque esta comisión quiere saber -porque ese dinero va para tener abogados y defensores jurídicos- qué plan tiene Panamá ante las amenazas de un presidente loco que no respeta que el Canal ya es de Panamá y que no respeta ninguno de los acuerdos internacionales; entonces el país tiene que estar preparado”, exclamó Gómez.

Agregó que además de la contratación de esas consultorías, el canciller debe explicar qué planes tiene contra los señalamientos hechos por el presidente electo de Estados Unidos y otros temas de interés nacional que quieren saber como diputados de la República.

En tanto, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rafael Buchanan, señaló que el país quiere saber cuál es el plan estratégico que tiene Panamá y su ministro de relaciones exteriores para los efectos de esas relaciones bilaterales entre Panamá y Estados Unidos, ante la pronta asunción de quien en cuatro días va a estar a cargo del gobierno de Estados Unidos.

“Panamá no se ha preparado durante estas semanas para hacerle frente a esta situación”, aseguró Buchanan.

El diputado perredista también tildó de nefastas las declaraciones del designado Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ante el congreso de ese país, quien sugirió que la influencia de China sobre el Canal de Panamá supone una violación a los términos de la entrega de la vía interoceánica a los panameños.

Frente a esto, Buchanan expresó que exigen la presencia del canciller Martínez Acha, ya que quiere saber si China tiene alguna injerencia sobre el uso del Canal de Panamá como han estado denunciando estos funcionarios de Estados Unidos y saber por qué razón el ministro de relaciones exteriores toma la decisión de condecorar a la saliente embajadora de Estados Unidos en Panamá, Maricarmen Aponte, a sabiendas de lo delicado en que está la situación diplomática entre ambos países.

“Yo quisiera saber si es miedo lo que tiene el canciller de no poder ir a Disney, porque han estado atacando e insultando a nuestro país y yo no he visto una respuesta efectiva, ni siquiera un plan estratégico de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de reunirse con nosotros como diputados si no quieren dar una postura oficial. Estamos hablando del futuro del país, estamos hablando de que están mancillando el nombre de esta república”, cuestionó Buchanan.