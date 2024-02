Boris Barrios: ‘Las redes están fuera de control’

Arrancó la campaña política y con ella una campaña sucia, imposible de controlar en las redes, opina nuestro entrevistado Boris Barrios, exfiscal electoral. Si bien, puede haber control sobre la publicidad que se emita a través de los canales convencionales, en las redes será imposible controlar las campañas sucias, saber la autoría, o sancionar a los responsables. Con ello, también se le dificultará al Tribunal Electoral (TE) saber la cantidad de dinero que desembolsarán los candidatos o las campañas políticas.

¿Qué tipo de campaña vamos a ver en esta elección?

Aquí hay varios escenarios. Creo que vamos a enfrentar una campaña sucia, de descalificación y negativa. Vamos a ver poco de campañas éticas porque las confrontaciones que se han dado y que se van a seguir dando serán de descalificación como hemos venido viendo en las redes sociales.

¿A pesar de que todos firmaron un pacto ético electoral?

Es que el pacto ético no plantea ninguna sanción coercitiva o económica que los candidatos y las campañas puedan sentir en un momento dado. Creo que es ineficiente el pacto ético porque no hay sanciones pecuniarias o coercitivas que puedan ocasionar retrasos o afectaciones a las campañas o a las candidatos. Yo no cumplo y no me afecta en nada, me da lo mismo cumplirla o no, es lo que se percibe.

¿Cuál será el rol del Tribunal Electoral (TE) o de la Fiscalía Electoral?

Mira, el del Tribunal Electoral creo que será un poquito más activo. Está intentando un esfuerzo por evitar las campañas sucias. Si bien, no tiene un elemento legal frente a lo ético, sí tiene aspectos legales en cuanto a sanción por faltas electorales. Creo que de donde se va agarrar el TE es de eso, de las faltas legales porque llevan una sanción si se incumplen las normas, si se ponen vallas donde no se puede, si se abusa de la publicidad pagada. Ahí sí tiene un arma que puede utilizar en contra de las campañas pero solamente en ese escenario. Y en la Fiscalía Electoral, veremos una entidad inactiva, mirando para otro lado. La Fiscalía Electoral es una oficina del Partido Revolucionario Democrático (PRD), no va a investigar al partido oficialista y eso va a ser una descomposición fundamental porque vamos a ver una fiscalía mirando para otro lado y los del oficialismo van a estar usando los recursos del Estado. Ni siquiera veremos una Fiscalía parcializada, sino mirando a otro lado y dejando correr todo. Aquí también entra el rol de la Contraloría, la ley fue modificada en este gobierno por la Asamblea Nacional y se eliminó aquella normativa que imponía una sanción penal a los fiscalizadores por incumplimiento de los deberes. Hoy al fiscalizador le da igual cumplir o no, porque mirar para otro lado le da igual ya que no hay sanción, ni será investigado si no cumple con su deber.

¿Vamos a ver una campaña donde todo se vale entonces?

El uso de los recursos del Estado va a regresar. Vamos a tener una campaña muy parecida a la que tuvimos con el expresidente Ricardo Martinelli, por el uso y abuso de los recursos del Estado. La descentralización paralela va a cumplir su misión política, ya se hicieron los traslados de partida a las juntas comunales, a los municipios y vemos ya juntas comunales comprando para clientelismo electoral. Ese panorama lo vamos a ver seguido.

¿En las redes quién controla?

En las redes es el tema delicado. Los medios informativos privados pueden ser controlados legalmente pero las redes están fuera de control. No se va a poder saber. El TE ha tratado, mediante la inscripción de que si se va a pautar en una red social, para los efectos de cobrar tiene que estar inscrito porque si se abusa de la publicidad, sucia o engañosa, el TE puede sancionar. Pero hay quienes no se han inscrito en el TE y son redes sociales. Eso está fuera de control. Eso será la campaña sucia que veremos, porque el TE no va a tener la condición de sacar la publicidad antes de los tres meses que dura la campaña.

¿Cómo el TE puede controlar la pauta en redes de los partidos políticos o candidatos independientes?

El TE electoral no da dinero a los políticos para pagar las campañas en los medios, lo hace directamente. Dicho esto, en las emisoras de los canales estatales es igual tiempo para todos.

La semana pasada vimos la renuncia del candidato Martin Torrijos al PRD, el partido de su padre, pero también tenía un proceso de expulsión andando en el colectivo. ¿Es una estrategia para evitar el rechazo que generó el PRD en noviembre pasado?

Hoy las campañas tienen algunos votos cautivos. Creo que todos los partidos están divididos. Yo escucho a veces las campañas hablar de la cantidad de adherentes como si fuera una garantía, no es así. Yo creo que todas las campañas producto de las primarias sufrieron divisiones internas que les afectaron muchísimo, divisiones profundas. La otra cosa es que en el caso del PRD, aquello de la reserva de las curules le impidió al colectivo tener una simpatía aceptable en relación al voto. Frente a este escenario hay otro que se agrega que es la captación de ese medio votante que es independiente. Frente a eso, el votante del PRD hoy ha buscado la campaña de Martín Torrijos. Creo que ese es un hecho que es probable. Pero también la campaña de Martín y del partido Cambio Democrático tienen que pelearse ese votante independiente que no está inscrito en partidos.

Entonces ¿cómo valora el movimiento político?

Yo creo que un candidato que tiene un proceso de expulsión por un partido le distrae el trabajo político, la concentración. Es innecesario. Si el partido político al cual pertenezco me quiere expulsar y yo estoy en una campaña para presidente, te soy sincero, prefiero renunciar a estar en campaña atendiendo un proceso para el cual yo no estoy corriendo.

¿Por qué se produce en este momento la renuncia cuando antes había asegurado que no iba a renunciar al PRD

Entiendo que cuando se le presentó la denuncia era cuestión si se le admitía o no. Se la admitió y se notificó y el mismo rechazo ciudadano hizo un bajón en el PRD en cuanto al proceso de expulsión, se quedó como pausado. Reciente, creo que por el aumento de la imagen de la candidatura de Martín Torrijos, el PRD volvió a atacar y en ese escenario y la campaña abierta que viene, yo creo que lo mejor que podía hacer fue renunciar al PRD. Creo que tiene que ver con la coyuntura de la campaña política porque iba a ser un elemento de campaña que incluso podría afectarlo.

Después de que se define una casación, ¿existe algún otro recurso para la defensa del afectado?

Desde mi punto de vista no. La llamada aclaración es del punto de vista constitucional y la revisión sí, pero debo explicar lo siguiente. En el sistema viejo inquisitivo mixto la normativa del Código Judicial, por el cual se llevó el proceso New Business, si bien prevé la revisión en aquel modelo la interposición de la revisión no suspendía los efectos de la sentencia. En el modelo acusatorio actual sí suspende los efectos de la sentencia si se interpone dentro del término legal que establece el Código en tiempo de días para anunciar la sustentación. Pero en el viejo modelo, en el cual se juzgó al expresidente Ricardo Martinelli y otros, no. El anuncio de la interposición de la revisión no interrumpe la sentencia. Es por eso la gran pelea que ha tenido el expresidente de presentar todos los recursos habidos y por haber, si él hubiese sabido que la revisión le suspende la sentencia entonces podía haber sido más liberal en ese sentido. Pero sabe que en la casación quedó todo, ahí muere y se ejecuta la sentencia.

¿Eso quiere decir que es ‘cosa juzgada’?

Sí, y lo explico. Negado el recurso de casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ésta devuelve el expediente al tribunal que dictó la sentencia, que está en la potestad legal de ejecutar la sentencia. Cuando llega el expediente devuelto, la juez debe levantar un comunicado secretaría para los efectos de poner en edicto que ha sido devuelta la sentencia y que está en ejecutoriedad. Eso significa que se ordena la ejecución de la sentencia para los efectos de la prisión y de la sanción. Es allí donde los abogados pudieran, ya ejecutada la sentencia para los efectos del impedimento y la inhabilitación, pelear por la dilación en relación a la ejecución de cárcel para el expresidente porque viene la audiencia ante el juez de cumplimiento para establecer los mecanismos de cumplimiento de a dónde va a estar, ese es otro escenario.

Pasamos al escenario electoral entonces, al no haber recibido una pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas, ¿le corresponde al Tribunal Electoral la inhabilitación?

Tu pregunta es muy interesante. Vale explicar esto bien. La juez dictó la pena privativa de libertad y también una pena accesoria, que es la multa. Lo que no podía era poner dos penas accesorias. Estaba impedida. No obstante, no era necesario poner la inhabilitación porque la constitución política establece la inhabilitación al establecerse la penalidad por más de cinco años por delito doloso.

La pregunta es ¿a qué institución le compete la inhabilitación?

Al Tribunal Electoral.

Lo debe de hacer por oficio o por una impugnación?

Lo puede hacer de oficio porque incluso el TE tiene el listado de las personas que han sido sentenciadas por delito doloso y en el módulo de postulación de candidatura estaba incluido que si algún candidato postulado había sido penado por delito doloso, el módulo lo expulsaba. No lo admitía. Es un impedimento. Recordemos que hubo uno de esos casos, y el TE tuvo que entrar manualmente a revisar. Pero el TE va a tener, inmediatamente de oficio el deber o la obligación de establecer el impedimento cuando salga el anuncio oficial de que se ha rechazado la casación y que se ejecuta la sentencia para los efectos de declarar. También lo puede pedir la Fiscalía Electoral para declarar la inhabilitación. Pero no es una condición sine qua non para que proceda.

En materia electoral, ¿usted considera que el secundario hereda la intención del votos del principal?

Te recuerdo que ya venció el término para reemplazar candidatos. La única causal es la muerte del principal, hasta el 5 de abril se puede reemplazar por casos excepcionales, como por ejemplo, el caso de Delfia Cortés. Pero la herencia de votos, como planteas no ocurre como tal. Ese escenario ha cambiado mucho desde la política del caudillismo a la de descomposición de los partidos políticos actuales. Hoy los partidos han tenido unas grandes mermas en las elecciones primarias. Han quedado muy divididos y hasta partidos por la mitad. Han perdido las fuerzas políticas de sus bases porque sus correligionarios, sus seguidores, querían correr en las primarias pero las estructuras se lo negaron. Esa misma estructura de los partidos políticos van a salir a pedir a las bases, a los que no les permitieron correr, necesito que me ayudes con el voto. No, ahí hay dos situaciones. Hay partidos que ya no tienen caudillismo, que ya no tienen voto natural. Esos traslados de votos podían hacerlos esos líderes naturales como Omar Torrijos, Arnulfo Arias. Ya hoy eso no funciona. Los votos no son endosables porque el liderazgo ha cambiado y los partidos están divididos. Es mentira que se pida al elector votar por alguien. Yo creo que hoy se impone el voto inteligente, razonado, e informado. Claro, todavía hay borregos.

En esta elección, un representante en la mesa de votación puede ser de un partido, pero representar a otro, ¿esto puede causar confusión en el conteo de votos?

Es un tema que ha sido de mucho conflicto entre el TE y los partidos políticos. En un primer momento el TE dijo que para ser representante de mesa de los partidos y las campañas había que estar inscrito en el partido político o ser independiente no estando inscrito. Eso trajo conflicto, se plantea al TE que antes había permitido que miembros de partidos políticos corrieran como independientes en las elecciones, y ahora impedía a un miembro inscrito en otro partido que sea representante de otro si esa es su voluntad. A consulta escrita, el TE contestó que se iba a permitir que un ciudadano inscrito en un partido pudiera actuar como representante de mesa para otro colectivo, siempre y cuando manifestara por escrito que ese era su deseo. Eso queda más claro así porque la persona manifiesta por escrito su deseo de representar a otro partido o a un independiente.

En materia de cargos de elección de representantes, alcaldes y diputados, ¿observa un papel beligerante de los independientes?

Mira, no sé qué ha pasado con los independientes. Creo que perdieron un poco la brújula. La mayoría de los independientes ha buscado toldas políticas últimamente. Creo que perdieron el sentido de establecer estructuras iniciales y se percataron tarde que necesitaban establecer o reclutar una cantidad de personas por mesa para que los represente a lo largo del circuito. El capital, el personal, todo eso los ha llevado a buscar apoyo en los colectivos para que los dejen correr en sus cargos. Eso es algo que se da en la realidad política.