Camilo Valdés: “Cuatro programas de la CSS presentan déficit, no sólo el IVM”

En el reciente debate presidencial los candidatos mencionaron algunas alternativas dirigidas a salvar el déficit del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS). Sólo uno contempló la necesidad de realizar medidas paramétricas, poco populares y a la vez conflictivas cuando se enfrenta a la opinión pública, especialmente al sector de los trabajadores que han avanzado su oposición a la posibilidad. Nuestro invitado, Camilo Valdés, miembro de la junta directiva de la entidad no encontró sustento en la mayor parte de las propuestas enunciadas por los candidatos. Piensa que cada uno dijo lo que quiso sin explicar cómo lo iba a hacer, y tal vez la mecánica del debate no dio tiempo para ampliar las propuestas. En todo caso, actualmente cuatro programas de la CSS presentan déficit, no solo el IVM, en el que suelen concentrarse todos.

¿Cómo le pareció el debate presidencial?

El debate no me gustó. Para mí eso fue cualquier cosa antes de un debate. La metodología no me pareció la adecuada, muchos temas para muchos candidatos que prácticamente no contestaron las preguntas que se les hacían. Cada uno contestó lo que quiso, esa no es la idea del debate. También los moderadores deberían ser un poco más productivos en el sentido de que si están viendo que el candidato no responde la pregunta, deben decirlo, como crítica constructiva. Lo que pasa es que al final todo el esfuerzo se pierde porque la gente le resta interés.

¿Cuántos programas de la CSS presentan déficit en este momento?

La CSS tiene cuatro programas. El IVM que ya sabemos el estado crítico que presenta, el de Riesgos Profesionales, el de Enfermedad y Maternidad y el de Administración. El de Riesgos Profesionales tiene entre un déficit de alrededor de $50 millones y $80 millones, y el de Enfermedad y Maternidad está en un déficit de alrededor de $185 millones. Este último en particular se alimenta de los aportes que hacen las personas que están dentro dei sistema formal de empleo, que cada vez son menos por el porcentaje de informales que hay en el país. En el debate no escuché a ninguno de los candidatos hablar de estos temas. Hablaron del IVM y a decir lo que ellos consideran que van hacer, pero sin decir cómo. Hay muchos temas de la CSS que son muy importantes y que no fueron objeto del debate.

¿Cuál es el déficit del IVM?

Tiene un déficit actuarial de un poco más de $70 mil millones. Esta cifra sale de todas las pensiones que se tienen que pagar bajo el sistema solidario desde el día de hoy hasta el último pensionado que se vaya a jubilar con ese sistema. Actualmente tiene un déficit de alrededor de $1,500 millones, que tendrá que poner el Estado a través del gobierno para poder hacer frente a las pensiones para este año. Habrá otros años en que las cifras seguirán incrementando, se ha calculado que puede ser de $6 mil millones si no se hacen las reformas. Esa cantidad será un dilema financiero para la CSS y tendrá que atenderlo quien gane las elecciones próximas desde que tome posesión, sin ningún tipo de dilación.

Algunos candidatos han planteado que antes de solicitar aportes a los usuarios deben atender el sistema de atención y después hacer estas medidas, ¿usted qué opina de esto?

Evidentemente todo mundo recibe bien esa idea porque el sistema de salud hay que mejorarlo. Pero la parte financiera tiene que ser atacada de inmediato paralelamente a la prestación de servicios de salud. Lo que pasa es que la CSS, como han opinado, debe ser dividida en dos partes, la gestión administrativa y la de salud que a mi juicio debe ser fusionada con el Ministerio de Salud para evitar duplicar funciones y esfuerzos, y dinero. La parte de las pensiones y los aspectos financieros deben llevarse por otra institución con una junta directiva con el perfil y las experiencias adecuadas, para poder tomar decisiones de carácter financiero. No como ahora que la junta directiva está organizada de manera gremial, donde cada uno tira para su lado y sin querer ser peyorativo a veces los miembros de la junta no conocen los temas y tienen que apoyarse con el personal de diferentes áreas. Lo ideal sería que la junta directiva estuviera conformada por personas técnicas con la experiencia y que tomen decisiones al respecto.

En el debate el candidato José Gabriel Carrizo indicó que inyectaría $3 mil millones a la CSS, ¿cuál es su entender de esa propuesta?

No sabemos de dónde va a salir ese dinero y cómo va hacer para conseguir esos $3 mil millones para que se puedan pagar las pensiones. Esa es una de las críticas del debate, porque cada candidato dijo lo que quiso, pero no explicó cómo lo va hacer. Me parece poco adecuado, sobre todo en un periodo electoral, cuando se deben sustentar las propuestas con hechos ciertos, pero no dejarse llevar por el calor de la política electoral y no decir que va a inyectar ese dinero. De dónde van a salir esos $3 mil millones si el gobierno acaba de adquirir esa cifra para saldar cuentas pendientes.

Ricardo Lombana propuso un sistema solidario con cuentas individuales posibles, ¿cómo podría funcionar este modelo?

Recuerdo que dijo algo de eso, pero parece una contradicción porque ¿cómo se va a mantener un sistema solidario con cuentas individuales? La verdad que no lo entendí. Como la mecánica del debate no permitió que se pudiera ahondar más en los temas, me parece que el señor Lombana tiene que desarrollar el tema para explicar al país como va a arreglar el problema del IVM con un sistema de cuentas individuales, pero a la vez solidario. Teniendo en cuenta que ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dijo en su informe que fusionar los sistemas y permanecer en el sistema solidario no va a arreglar el problema, lo que va es a empeorar.

Los candidatos garantizan que nadie se quedará sin pensiones, incluso hablan de un cifra mínima mensual de $300, ¿cuánto implica esa cifra a la CSS?, ¿se ha efectuado alguna proyección del desembolso?

Al igual que lo hemos dicho, los equipos económicos de los candidatos debieran explicar eso, de dónde va a salir el dinero y de cuánto estamos hablando. Yo no vi un compromiso sincero de los candidatos de resolver el problema. Fue un desfile de soluciones que llevarán a cabo pero sin un sustento científico, con números inciertos y de dónde va a salir el dinero.

¿Cómo se están financiando actualmente los programas que están en déficit?

Esos programas se financian por las cuotas, pero si falta dinero se le echa mano a las reservas. Pero por ejemplo, el programa de Enfermedad y Maternidad que se alimenta de las cuotas, tiene una muralla legal que prohibe traspasar de un programa a otro el dinero. Entonces esos eran los temas que a mi juicio debieron referirse los candidatos, porque la gente tiende a pensar que el único programa en déficit es el IVM, y no es así.

¿Actualmente cómo se supera el déficit del programa de Enfermedad y Maternidad?

Se está alimentando con las cuotas que se pagan y de ahí también sale el dinero para la infraestructura y la compra de medicamentos. Es un problema que no se tocó a detalle en el debate. Hay que ver los estados financieros, los que tenemos actualmente son de 2021, todavía faltan los del 2022, del 2023 y el corriente. Se iba a nombrar a una actuaria, de hecho se escogió a una para completar el equipo de actuarios de la Junta Técnica Actuarial, pero entiendo según escuché en las últimas reuniones que ha asistido en la CSS, ya no quiere el nombramiento por una discusión sobre el término de su gestión, no sé cómo ha quedado eso, pero hace un efecto dominó en cuanto a los estados financieros y los estados actuariales que no están al día, y deja sin saber a cierta cuál es la realidad de las finanzas.

¿Cuál es la idea de dejar la vacante del actuario por años hasta casi culminar la gestión gubernamental?

No tengo idea, pero no es lo correcto. La idea es que cuando se produzca una vacante se nombre el sustituto lo antes posible. Lo que debe ocurrir cuando el equipo está completo es que se deben emitir los estados financieros y los informes actuariales. Le queda ese paquete ahora al próximo gobierno, porque casi siempre al final de cada periodo nombran la vacante y el gobierno entrante no se entera de la verdadera situación de la CSS hasta que toma posesión y le entregan los informes actuariales, ahí es que pueden armar una estrategia.

Se critica mucho el rol de los directivos de la CSS, no se conoce a qué se dedican y qué resuelven... ¿qué tipo de decisiones toman en las directivas?

Las críticas efectivamente están desde que yo llegué ahí y desde antes. Debo decir que la junta directiva de la CSS trabaja varios días a la semana.

¿Qué hace?

Está enfocada en temas que a mi juicio no son los temas naturales que debe ver la Junta Directiva de una institución financiera como lo es la CSS. La mayor parte del tiempo la junta directiva lo utiliza para convertirse en un tribunal de justicia administrativa de los trabajadores que laboran en la CSS. Como si fuera una corregiduría. Empleados que tienen problemas y se les sanciona, esos expedientes llegan a la junta directiva, y eso copa el tiempo de sus miembros. En vez de armar estrategias para generar nuevos ingresos para la entidad, ser más eficientes en el cobro, se ven ese tipo de casos laborales. La junta directiva está pésimamente conformada, representada de manera gremial. El problema es que cada gremio jala para su lado, la mayoría de las cosas se hace según el gremio. Es una junta directiva que no ha resultado y no trabaja como debe ser una junta directiva. El resultado son las críticas diarias a su desempeño y a la administración de la CSS.

La propuesta que busca que el fondo mixto preste al solidario los faltantes mientras que se toman las decisiones sobre cómo recuperar los ingresos del IVM, ¿cómo la recibe usted?

No me gusta esa propuesta porque el dinero que está en las cuentas individuales en el sistema mixto, son propiedad de quienes lo han aportado. Ellos no pueden tomar ese dinero que no es suyo, es de los que lo han puesto ahí para hacer un préstamo a un sistema que desde hace años se conoce su situación y que no se ha hecho nada [al respecto]. No hay ninguna garantía de que ese dinero será reembolsado, sobre todo con 7% de desempleo y una informalidad de casi un 50%. No me gusta esa propuesta. Tampoco fusionar los dos sistemas porque para mí eso sería una expropiación. Reitero que el dinero de las cuentas individuales es de los cotizantes que lo han aportado para que cuando llegue el momento de jubilarse puedan recibir su pensión.

Por otra parte Rómulo Roux sugiere que para combatir el desabastecimiento de medicamentos los usuarios puedan acudir a cualquier farmacia y recoger sus medicinas gratis, ¿qué tan viable es esta idea?

No se si es viable o no, pero igual que Lombana, debe explicar cómo lo van hacer. Igualmente las medicinas que se les dan a los asegurados no son gratis, esas medicinas ya las han pagado por adelantado cada quince días cuando les descuentan del cheque de sus ingresos la cuota de la CSS, todos lo pagamos por adelantado.

¿Por qué la junta directiva no presiona para que se implemente un programa que permita tener un control del inventario?

En casi cuatro años de estar en la junta directiva, desde que llegué estamos hablando de tener un sistema tecnológico robusto, pero nada.

¿Qué es lo que lo detiene?

Muchos trámites burocráticos...

¿No cree que como directivo debe hacer un esfuerzo más serio para que eso ocurra?

Se ha hecho. La OIT en su informe lo dijo, que se debe entrar en un proceso de modernización y de formas de gobernanza robustas que le tomarán un periodo de entre cinco a diez años. Pero hay que iniciarlo ya. No lo hemos hecho. La CSS tiene muchos procedimientos que se llevan a mano y son ineficientes. Incluso en el tema del fentanilo, fui el único que pidió la separación temporal de quienes pudieran estar vinculados al tema de la pérdida del fentanilo, incluso solicité la separación del director general Enrique Lao Cortes y que las auditorías las hiciera una entidad independiente para garantizar la transparencia, respetando los derechos cardinales. Ha pasado el tiempo y el procurador General de la Nación dijo que los informes estaban incompletos, por ejemplo. En la junta directiva nadie me secundó en la sugerencia de separar temporalmente a quienes posiblemente estaban involucrados, todos guardaron silencio.

¿La CSS necesita medidas paramétricas sí o sí?

Por supuesto. Es que cuando uno va a tomar una decisión racional uno tiene que hacer uso de todas las herramientas que están a su alcance, entre esas están las medidas paramétricas, simplemente porque ahora tenemos una expectativa de vida más larga, tienen que hacerse los ajustes.