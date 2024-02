José Gabriel Carrizo: “inyectaremos $3.000 millones al IVM”

“Lo primero que vamos a hacer es inyectarle al programa de IVM, $3.000 millones para garantizar el pago de las jubilaciones a nuestros pensionados. No va a haber ningún jubilado que gane menos $350 a partir del 1 de julio en nuestra administración”, indicó.

Rómulo Roux: “Hay que reforzar y traspasar activos al sistema de IVM”

Expresa que cuando sea presidente de la República, en sus decisiones no va a incluir más sacrificios para los panameños. “No es el momento de exigirles a los panameños sacrificios, cuando la Caja de Seguro Social está llena de botellas, hay corrupción y hay que cambiar la manera en que se administra”, indicó.

Cree que lo que hay que hacer es ahorrar, recortar los gastos en “botellas” y reformar la CSS para que trabaje para el pueblo, y no para los políticos.

“En el sistema de IVM no es el momento de pedirle a los jubilados que se sacrifiquen, se tiene que sacrificar el gobierno y los políticos que han vivido de este sistema”, dijo.

Zulay Rodríguez: “Hay que volver al sistema solidario”

Melitón Arrocha: “Programa de IVM está a punto de explotar”

“El programa de IVM está a punto de explotar entre junio y julio próximo y no podemos seguir pateando la pelota, hay que hablarle al país de frente y con la verdad”, enfatizó.

El también candidato por la libre postulación Melitón Arrocha sostuvo que todo lo planteado por Carrizo, Roux y Rodríguez, “son puros cuentos que no van a poder cumplir”.

Martín Torrijos: “Estableceremos un diálogo que llegue a resultados”

Asegura que buscará la solución dentro de la realidad que vive el país y no solo atender el tema de las pensiones, sino también atender el problema de la atención de la salud.

Mientras que Martín Torrijos, candidato presidencial del Partido Popular (PP), sostiene que si no se hace nada, unos 300.000 panameños dejarán de cobrar su pensión. “A ellos les digo que no van a dejar de cobrar su pensión, que ese es nuestro compromiso, que vamos a lograr establecer un diálogo que llegue a resultados”.

Ricardo Lombana: “Millones de la corrupción cubrirán el déficit”

Señaló que propondrán un sistema solidario y sostenible, pero con el espacio para los aportes individuales. “Con la reactivación económica, con los ahorros millonarios en gastos innecesarios y con todos los millones de la corrupción podemos cubrir el déficit mientras tomamos las decisiones, y además las jubilaciones no estarán en riesgo. Vamos a garantizarte jubilaciones dignas y, además de eso, se acabaron las mesas de diálogo porque venimos a decidir”.

Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (Moca), señaló que como futuro presidente de la República, la Caja de Seguro Social no será más un botín político, “administraremos sus recursos y sus inversiones con responsabilidad”.

Maribel Gordón: “No habrá medidas paramétricas”

Finalmente, Maribel Gordón, otra de las candidatas por la libre postulación planteó que en las últimas décadas se desmanteló la CSS, y se saqueó la CSS por políticos corruptos y por la avaricia de los empresarios.

Sostuvo que en 2005, cuando “se impuso la Ley 51” que reformó la ley orgánica de la entidad, esta norma hizo recaer la crisis sobre los trabajadores, con cinco años más para cumplir con la densidad, 6,25% de pérdidas en las pensiones, “se nos impuso el modelo privatizador”.

En su propuesta dijo que es necesario regresar al sistema solidario. “No habrá medidas paramétricas, no aumentaremos la edad de jubilación, no aumentaremos densidad, no aumentaremos las cuotas, y las pensiones serán dignas para esa juventud a la que están colocando en la indefensión”, concluyó.