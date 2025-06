‘Las Crónicas Lunares’ llegarán en una nueva adaptación animada

Warner Bros. ha dado de qué hablar con su anuncio de dar vida en animación a la afamada serie de libros Las Crónicas Lunares de Marissa Meyer en 2028. De la mano de la cineasta Noëlle Raffaele (conocida por su trabajo en The Marvels y The Lego Ninjago Movie), la productora llevará a cabo el proyecto junto a Locksmith Animation (Ron Goes Wrong) y su guion está atribuido a Lindsey Ferrentino y a sus co-guionistas Kalen Egan y Travis Sentell, con Christina Steinberg como productora.

“Se necesita un equipo de auténticos visionarios para dar vida a un mundo tan rico y audaz como Las Crónicas Lunares. Este es el tipo de historia que parece haber estado esperando el momento y las personas adecuadas para ser contada. Es emocionante, emotiva y completamente diferente a todo lo que hemos visto antes”, comentaron Bill Damaschke, presidente de Warner Bros. Pictures Animation, y Natalie Fischer, directora ejecutiva de Locksmith Animation en un comunicado conjunto a través del sitio web especializado The Hollywood Reporter. “Estamos increíblemente orgullosos y deseando que el público la disfrute en 2028”.

Los libros de Meyer se centran en un mundo de fantasía, un tanto distópico, en donde los cuentos de hadas y princesas se convierten en amalgamaciones de perspectivas, lo bueno y lo malo se unen en un mundo donde todo lo que creías conocer se desintegra. Cada libro de la serie se centra en un cuento de hadas diferente, incluyendo Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel y Blancanieves.

La historia desarrollada por Meyer desata una red de vidas interconectadas como Cinder, una cyborg (mitad humana y mitad máquina) en un mundo futurista que debe luchar contra su madrastra, idear un plan de rebelión contra la malvada Reina Levana, y encontrar el amor; asimismo, esta crea una alianza con la joven Scarlet, quien debe luchar por su libertad y la de su abuela de los planes de la Reina Levana. En los libros Cress y Winter se desatan el clímax y el final de la saga.

Pese a que la primera vez que se habló de una adaptación cinematográfica para Cinder fue en la primavera de 2022 (siendo que el libro fue publicado en 2012), los fanáticos podrán disfrutar de ella en 2028. Las Crónicas Lunares es la segunda colaboración cinematográfica de Warner Bros. Pictures Animation y Locksmith Animation. Los estudios también estrenarán Bad Fairies, de la directora Megan Nicole Dong, el 23 de julio de 2027.