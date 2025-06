MAC establece alianza con la Fundación Iguales en el mes del orgullo

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y la Fundación Iguales realizaron un conversatorio en la nueva sala satélite de la institución de arte, ubicada en Casco Antiguo, con la consigna: “Develando orgullo: inclusión, creatividad y visibilidad en tiempos de cambio”. El evento arrancó con la develación de la bandera Pride en el balcón del museo.

El panel del conversatorio estuvo integrado por Alfredo Smith, publicista y fundador de Sello ADN y de revista Element; Venus Tejada, directora ejecutiva de la APPT; Bernardo Ordás Guardia, gerente de Cultura y Comunidad en la Fundación Ciudad del Saber, e Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales.

El diálogo versó sobre la importancia de fomentar una conciencia social que propicie espacios más inclusivos, creativos y visibles. La directora ejecutiva del MAC Panamá, María Lucía Alemán, destacó el significado del evento comentando: “Al develar la bandera junto a Fundación Iguales, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y la inclusión. Era un acto simbólico pero poderoso: al soltar la bandera y verla en la entrada del Casco Antiguo, en el centro histórico de la ciudad, recordamos la importancia de alzar la voz por los derechos humanos de todas las personas en Panamá”.

“Este país no retrocede, sino que avanza hacia un futuro donde la búsqueda de la felicidad es para todos”, destacó Iván Chanis, presidente de la Fundación en alianza junto con el MAC, que a su vez destacó el reto de capitalizar la conciencia y cambiar la apatía y el estancamiento institucional para materializar los cambios sociales, pues en sus palabras: “La inclusión no es un favor, es un deber ético; la diversidad no se tolera, se honra”.

Venus Tejada, directora de la Asociación Panameña de Personas Trans, compartió una experiencia de su niñez donde fue discriminada. “En cuarto grado, cuando tenía nueve años, la maestra les dijo a los niños que no jugaran conmigo porque yo era diferente. Cuando mi papá se enteró, me dijo: tú sí eres diferente a la maestra, tú vas a echar para adelante”. Tejada destacó la necesidad de cultivar una buena salud mental frente a estas situaciones.

Por otro lado, Bernardo Ordás de la Ciudad del Saber, reconoció a la inclusión como una herramienta fundamental para fortalecer la cohesión social. Mientras que el publicista Alfredo Smith compartió su perspectiva sobre cómo las marcas pueden ser más empáticas y conectar de manera auténtica con la comunidad LGBTQ+.