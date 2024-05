El 28 de Julio, la fecha del natalicio del expresidente y fenecido Hugo Chávez, es la fecha programada para elecciones en Venezuela. La oposición, liderada por Edmundo González, tiene todas las esperanzas de que en esta ocasión se terminen 25 años de chavismo, representada por Nicolás Maduro y su régimen. González, aunque estaba inscrito en el Consejo Nacional Electoral, fue designado por la oposición luego de que María Corina Machado, quien se había alzado en las primarias, no logró inscribir su candidatura por una supuesta inhabilitación del gobierno de Maduro. Así las cosas, Machado designó a Corina Yoris como la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática, pero fue acusada de mantener doble nacionalidad, lo que le impedía ocupar el cargo presidencial. De esta forma, la Plataforma optó por Edmundo González, exdiplomático, en el que depositan todas sus esperanzas fincadas en el favoritismo expresado en las encuestas. Nuestra invitada, Ana Beatriz ‘Nitu’ Pérez Osuna, activista y periodista con más de 40 años de carrera, parece firmar el triunfo de la oposición, aún con “el menú de fraudes que planea el gobierno de Maduro”.

¿Qué posibilidad cree que tiene Edmundo González de llegar al poder?

Todas las posibilidades, si las elecciones fueran realmente libres y transparentes. Hoy, todas las encuestas de opinión posicionan a González como el preferido. Las que menos lo favorecen le dan un 70-30 a su favor, pero la mayoría están en un 80% a 85% a favor de él. Estamos cansados de promesas incumplidas. 25 años en los que la gente creyó que Chávez iba a solucionar y luchar contra la corrupción, contra la impunidad, iba a igualar a todos hacia arriba, iba a dar igualdad de oportunidades para todos, y resulta que convirtió el país en uno lleno de pobres. Un país sin infraestructura, donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica o personal, donde no funciona nada y la moneda se ha devaluado sin cálculo de cuántos ceros le han quitado.

Pinta un país dominado por chavismo-madurismo, con tanto dominio, ¿cómo va a dejar el poder Nicolás Maduro?

Las mafias nunca están dispuestas a dejar el poder. Tenemos que tratar a Maduro, no como un partido político, sino como una mafia.

Más aún, ¿cómo va a ceder el poder?

Porque hasta las mafias tienen momentos en la vida en que tienen que pensar cuál es el mejor resultado que pueden sacar, yéndome o quedándome. Él está en esa disyuntiva. Más que nada su organización política podría tener un futuro, el que no puede tenerlo es Maduro, ni Diosdado Cabello, ni su círculo cero, porque han cometido delitos de lesa humanidad. Esos no tienen futuro. Pero la organización política puede tener un futuro porque no todos han cometido delitos de lesa humanidad.

¿Qué ha puesto a Maduro en esa disyuntiva?

María Corina Machado ha dicho muchas veces que a él le conviene más negociar con ella que quedarse en el poder. Creo que, como ha pasado con otros dictadores en el mundo, siempre se busca una salida. A dónde quisiera ir, a Cuba, a Irán, o dónde.

¿Cómo es esa negociación?

Es muy duro decir esto. No estoy en la negociación, pero sé que se está hablando de una amnistía. Pero para quiénes. Venezuela lo que no quiere es impunidad. Está harta de la impunidad. Ahora, comparado, por ejemplo con otras experiencias como el nazismo, donde había más de 900 militares acusados de lesa humanidad, y de ellos más de mil se juzgaron en Nuremberg, no fueron más que eso. Tienes que dar un ejemplo e iniciar algo para decir que muchos pueden salir porque no cometieron delitos de esa naturaleza, pero otros deben ser juzgados. Precisamente por eso, Maduro está acusado de delitos de lesa humanidad por la Corte Internacional de Justicia, si tiene un caso lo van a buscar...No creo que la salida de Maduro sea tan consensuada. Estemos claros en algo, nunca antes la oposición había tenido el 80% de preferencia. Cuando hablamos de esa cifra ahí hay chavismo, familiares y militares. Hay maduristas. Toda Venezuela está sufriendo de una gran opresión y miseria. Maduro se ha visto que va llamar a unas elecciones, ¿qué las va a haber? No sé todavía, porque en las últimas semanas se ha hablado que se podían suspender por una ‘conmoción nacional’.

¿Por qué Maduro permitió que haya elecciones en julio?

Las permitió porque en el marco de las negociaciones con Barbados y con Europa se hizo esa petición. Dilucidar el poder con una votación popular. Él accedió a una fecha extrañísima para los venezolanos, el 28 de julio cuando siempre son en diciembre. Entendemos la fecha porque es el natalicio de Hugo Chávez y ellos utilizan a Chávez cuando les interesa. Hay unas elecciones porque fue una petición dentro del marco de las negociaciones comentadas.

¿Creen que habrá elecciones limpias, o transparentes en alguna medida?

No. Pero curiosamente una de las cosas que está pasando en Venezuela es que la gente ya no pide condiciones. Siempre la queja era que no habían condiciones porque el Consejo Electoral es chavista, que las máquinas no servían, que había fraude o que los consejos electorales los movían. Es decir, una persona que votaba en un sitio, cuando acudía a la urna resultaba que estaba registrado en otra provincia, lo que le impedía votar.

¿Ese tipo de situaciones pueden ser fundamentales para alterar el resultado en esta oportunidad?

Sí pueden ser, pero en esta oportunidad a mi juicio, van a utilizar todo el menú de fraude que tienen para tratar de robarse las elecciones. Ahora, Venezuela y el mundo saben que el 80% de los venezolanos, adentro y afuera, están hartos de 25 años de chavismo y madurismo y una bota militar en la nuca.

¿La oposición reconocerá los resultados de la elección?

La oposición no está pidiendo condiciones. Ni ellos ni los alacranes, a los que denominan opositores pero no lo son. Ellos han cohabitado, convivido, y ahora son supuestamente candidatos, pero todo mundo sabe que son impuestos. María Corina Machado es la líder de la oposición. La inhabilitaron de la noche a la mañana para que no participara porque ella arrasa. Se dijo que íbamos a elecciones primarias en la oposición, que torpedearon de todas las maneras, sin embargo se hicieron. Ella ganó con el 92% de los votos en las primarias. Pero la oposición sabía que estaba inhabilitada, ya no nos importa, es la líder. Ella nombra entonces a una sustituta, Corina Yoris, que no estaba inhabilitada, no ejerció la política, es una académica, y tampoco la dejan inscribirse. De esa forma quien quedó fue González Urrutia, un diplomático, honesto, conocido en el mundo político, pero que jamás tuvo preponderancia. Y lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque pensaron que los votos no eran transferibles.

Insisto, ¿la oposición reconocerá los resultados de las elecciones?

La oposición va a hacer todo, el mundo no va a reconocer unos resultados si se los roban.

Tiene que haber denuncias sobre cualquier anomalía...

Fíjate, en estos días, la Unión Europea le levantó las sanciones al presidente del Consejo Nacional Electoral, se puso furioso porque no les levantaron las sanciones a todos, entonces iban a tachar de traidor. Tienes que entrar en su psicología. Incluso Diosdado Cabello se puso más bravo porque les habían eliminado las sanciones. Ahora el presidente de la Asamblea Nacional ha solicitado que la Unión Europea sea desinvitada como observador internacional. ¿Entonces, quiénes serán los observadores? ¿Se lo permitirán a la Organización de Estados Americanos? El Centro Cárter, que tal vez sea uno de los organismos, ha sido muy criticado en mi país. En muchas ocasiones ha dado por ciertos los fraudes. Estamos hablando ahora y no sabemos qué va a pasar en Venezuela, porque ahí cambian las reglas todos los días.

Maduro enfrenta rupturas internas con sus allegados, lo vemos en la reciente encarcelación del Ministro de Petróleo, ¿cuáles son sus desafíos como régimen?

Todo se une. ¿Por qué hay esta oportunidad de oro para la democracia venezolana? Porque tenemos un régimen debilitado. Además de todos los casos de corrupción denunciados, ya no por la oposición sino por ellos mismos, el pueblo entiende que le han robado. El caso por el que se le está juzgando al ministro de Petróleo Tareck El Aissami es por la pérdida de 23 mil millones de dólares, que sepamos. Es una mafia, hubo un ‘tumbe’, así como hablan los delincuentes. Algo no le entregó a alguien que el pleito es grande. En Venezuela la gente se pregunta dónde están los $23 mil millones.

¿Qué tan fracturado está el poder de Maduro?

No solo está preso el ministro Tareck El Aissami, sino otras 60 personas. Cada día hay más. Él era, además, gobernador del estado de Aragua, y un hombre con grandes conexiones. Pero también hay un pleito entre Diosdado Cabello, segundo hombre del partido, y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Ahí también hay una fricción enorme. Otras facciones se sienten entre los chavistas originarios, que fueron incluso ministros de Hugo Chávez, que están apoyando abiertamente a Edmundo González. La fractura del partido del régimen se suma al descontento general. Maduro perdió la calle, hay altas posibilidades de que gane la oposición.

¿Podría aplicarse la Ley del Fascismo? ¿Puede aplicarse contra Edmundo antes de las elecciones?

La ley de Fascismo consiste en que todo aquél que hable contra el régimen puede ser acusado. Es una espada de Damocles. No la podemos evitar. Tenemos que salir adelante. María Corina ha dado muestras de entereza y valentía como antes nadie lo había hecho. Fíjate que en Venezuela nunca habíamos visto un líder que vaya de pueblo en pueblo pidiendo el voto para otro. Decían que era una mujer soberbia, pero ella está pidiendo el voto por Edmundo.

¿Cómo hará la oposición para sacar adelante el país en caso de que ganen?

La historia nos cuenta que cuando hay un ganador comienzan las ratas a saltar del barco. Eso puede pasar de inmediato. No tengo ninguna angustia, en caso de que reconozcan el triunfo, de que entreguen el poder. Es más, muchos de los que están en las instituciones públicas dirán: ganaron, ya está bueno.

¿Usted cree eso?

Estoy convencida. Además es la historia del mundo.

¿Cómo se imagina la salida de Maduro del régimen, pacífica o violenta?

Depende de lo que ellos quieran. Los venezolanos la queremos pacífica. No sé como la querrá él. Maduro y otros están siendo investigados por delitos de lesa humanidad. Tendrán que irse a un país donde no los entreguen.

¿Hay conversaciones para facilitar su salida?

No tengo idea.

Pero sí ha habido conversaciones entre la oposición y Maduro...

Sí.

¿Habrá una salida consensuada de Maduro y sus cercanos?

Creo que a Maduro le iría mucho mejor si se va, conversado, que si se queda.

La relación de Venezuela con China, Rusia e Irán, ¿será un soporte en caso de alterar el plan de elecciones?

Claro, ese es el gran soporte que ha tenido. Pero cuando tienes a un 80% de un país que no quiere ni a Cuba, a los chinos o rusos, lo que quiere es rescatar su soberanía y democracia, nada sirve. Recordemos que en el continente hay cambios, Estados Unidos va a celebrar elecciones en noviembre, las cosas pueden ser diferentes. No tenga duda que si hay elecciones en Venezuela, así sea con todo el menú de fraude que quieren aplicar el chavismo, los venezolanos se van a imponer, porque ya dijeron: ¡hasta aquí!.

