¿Cuál es el balance de la gestión de Vamos durante la primera legislatura?

Buena parte de la población tenía esperanzas en Vamos para adecentar la Asamblea, ¿siente que el rol ha sido satisfecho?

¿Qué encontraron en esa telaraña?, ¿se denunció?

El tema de las planillas, es algo que no terminamos de entender. Hay esa “tramuña” que si un nombramiento está metido en esta planilla 001, en la 002, en las otras, eso es sumamente complicado romperlo. Además, entender que la Asamblea por años se ha convertido en un feudo. Mira todas las investigaciones que tú has hecho, pero también lo que ha reflejado el contralor de los diputados con $200.000 mensuales en planilla. Imagínate gente nueva que entra a las comisiones de la Asamblea donde hay funcionarios que están protegiendo el statu quo. Esa lucha no se puede librar en un año.

¿No se quedaron cortos? Hay quienes dicen que esperaban más...

¿Quiénes están luchando para mantener ese ‘statu quo’?

La Corte Suprema de Justicia falló que los diputados suplentes no deben recibir pagos permanentes. Sin embargo, una investigación de este diario reveló que los de Vamos eran quienes tenían los mayores salarios dentro de una estructura opaca, entonces, ¿de qué estamos hablando?

La presidencia de la Asamblea confirmó que no había forma de verificar el trabajo de ninguno. Unos están como asistentes técnicos parlamentarios u otras planillas. Deja un mal sabor

Es precisamente la crítica que hacemos, esa “técnica parlamentaria” es la que no entendemos, porque no hay ninguna supervisión. Yo hablo de mi suplente, está bajo mi régimen administrativo y yo le di responsabilidades, puede salir públicamente a describir el trabajo que ha hecho. Digno, responsable, transparente, de cara la ciudadanía y de mi circuito. Puedo dar fe de los problemas que hemos solucionado desde nuestro despacho que venían de vieja data: dragados de ríos que afectaban a comunidades que se inundaban.

Ese trabajo que describe es de un representante, no de un diputado que tiene que legislar, y usted lo sabe.

Somos un puente de comunicación para poder llevar esa respuesta a la ciudadanía. Si a mí un ciudadano me viene con un problema dentro de su comunidad, es lo menos que puedo hacer, no puedo ignorarlo.

A lo interno de Vamos es conocido que hay divisiones, unidades que responden al Ejecutivo. ¿Se solucionaron las diferencias?, ¿quiénes son?

Yo no tengo ningún conocimiento de alguien que se deba al Ejecutivo, para mí eso no es correcto. Una cosa es muy importante y hay que aclarar, no se puede satanizar la capacidad de dialogar que debemos tener. Siempre debe haber canales de comunicación. Algunos serán secretos, algunos no, no lo sabemos.