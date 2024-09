Ábrego: ‘El 27 de octubre veremos si CD será protagonista del país o instrumento de Martinelli’

A medida que se acercan las elecciones internas de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, candidata a la presidencia del partido, dejó claro que el 27 de octubre será una fecha decisiva.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, la exdiputada habló sobre su visión para el futuro del CD, las divisiones internas y la influencia de Ricardo Martinelli, fundador del partido, quien ahora respalda a una nómina diferente.

Ábrego fue enfática en su objetivo de convertir a CD en un partido “relevante” y con “propuestas concretas” para el país. “Nuestra visión está en hacer de CD un partido vigente, organizado, que a través de su gente aporte al país. Hemos recorrido el territorio y conversado con nuestras bases y dirigencia. Tenemos gente muy valiosa con la que podemos presentarle desde lo local hasta lo nacional propuestas serias al país”, aseguró.

Según la candidata, el CD tiene la capacidad de jugar un “rol propositivo” en la solución de los problemas del país y de construir una propuesta exitosa hacia el futuro. Esta visión, dice, está basada en la cercanía con sus bases y en la necesidad de presentar soluciones concretas que respondan a las demandas de la ciudadanía.

El desafío de unificar un partido dividido es uno de los mayores retos que enfrenta Ábrego. Sin embargo, ella está convencida de que la solución está en la participación activa de todos los miembros en un proyecto común. “El partido se va a unir cuando hagamos participar a la gente en un proyecto, no en el interés individual de solo una candidatura. Además, tenemos la disposición de que todos aquellos que les interese trabajar por el partido se sumen a este proyecto”, expresó.

Subrayó la importancia de “dejar atrás” las divisiones internas y construir un futuro en conjunto, aun con aquellos que en algún momento tuvieron opiniones diferentes.

Aclaró que la diferencia fundamental entre su liderazgo y el del saliente líder del CD, Rómulo Roux, reside, según ella, en la apuesta por el “trabajo en equipo” y no por el individualismo.

En cuanto al papel de Ricardo Martinelli, quien fundó CD pero ahora apoya la nómina del exministro Roberto Heríquez, la candidata fue contundente: “Lo veremos el 27 de octubre, los convencionales decidirán si CD será un protagonista en la política de este país, con identidad propia, u otra vez el instrumento de los intereses de una persona”.

Para ella, la elección interna definirá si el partido seguirá siendo una plataforma con voz propia o una herramienta al servicio de Martinelli.

Ábrego también habló sobre las críticas de sus adversarios y de las acusaciones de ser un “caballo de Troya” del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y que el CD quedaría bajo la influencia de este colectivo. “No está en nuestra visión. Nosotros estamos seguros de que CD puede convertirse en la opción hacia el futuro y en la actualidad como partido que represente los intereses del país”, dijo.

La expresidenta de la Asamblea Nacional , también respondió a quienes temen que su liderazgo pueda generar una alianza con el PRD, Ábrego les pidió tranquilidad: “Que no se preocupen, eso no va a pasar. Me han acusado de lo mismo anteriormente y he demostrado con votos que no ha sido así”.

En cuanto a cómo atraer a nuevos votantes y fortalecer el partido, Ábrego insistió en la importancia de construir una visión participativa y aprovechar la experiencia de los miembros de CD. “La mejor manera de fortalecer nuestra credibilidad es proponiendo y actuando de forma adecuada a los intereses de Panamá”, comentó.

Por último, destacó que el reto más grande de Cambio Democrático en los próximos años será “unificar el partido” y mantener la comunicación con su membresía. “No podemos seguir siendo un partido de oficina y Zoom. Tenemos que recorrer el territorio con nuestra gente”, concluyó.