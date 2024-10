Asamblea Nacional de Panamá reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela

Los diputados que integran el pleno de la Asamblea Nacional aprobaron una resolución con la cual condena la proclamación del Consejo Electoral Venezolano que le otorgó el triunfo a Nicolás Maduro.

Por consiguiente, la Asamblea Nacional reconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela.

Las bancadas afirman en la resolución que se unen al clamor de la comunidad internacional en el reconocimiento de González Urrutia.

Además, exigen el respeto a la voluntad popular “manifestada por los venezolanos, a través del voto, en ejercicio de sus derechos democráticos”.

La Asamblea Nacional de Panamá también aprobó respaldar al presidente José Raúl Mulino, como representante de Panamá, en la gestión necesaria para el cumplimiento del artículo No. 58 del Estatuto de Roma.

Panamá es miembro de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Debido a la posición de Mulino con respecto al reconocimiento de González Urrutia desde el pasado mes de agosto Venezuela interrumpió los vuelos comerciales y particulares que se originen en Panamá.

Por su lado, el diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho fue el primero en pedir la palabra para sustentar su voto de respaldo a esta resolución.

Camacho en su intervención manifestó que el pueblo panameño, luego de recibir el respaldo de Venezuela durante la dictadura militar en Panamá, “no le puede dar la espalda a la realidad que hoy viven los venezolanos.

“La realidad de quien vive en Venezuela es un gobierno que puede haber sido producto de las elecciones, pero es el mismo tipo de elecciones que empañaban la democracia en su momento en Panamá”, sostuvo Camacho.

Agregó que es evidente que no se dan en Venezuela hace mucho tiempo, elecciones libres y es evidente que los gobernantes de Venezuela atentan a diario contra los derechos humanos de los venezolanos.

“Los panameños no podemos guardar silencio y tenemos la obligación de respaldar y reclamar el pleno respeto de los derechos del pueblo venezolano que hoy es avasallado por su propios connacionales y tiene la obligación de expresar su solidaridad con el pueblo venezolano que hoy reclama democracia, justicia y vida mejor”, exclamó.

En tanto, el diputado de la bancada independiente, Roberto Zúñiga expresó que la Asamblea Nacional de Panamá tiene que ser un órgano activo y beligerante, que proponga sobre las incidencias necesarias, tanto en la política nacional y la internacional.

“No se escapa de nuestras manos el nefasto régimen que oprime al pueblo venezolano porque a través del Darién en un alto porcentaje son venezolanos los que buscan un mejor futuro cruzar esta selva, y de alguna u otra manera, tenemos esa responsabilidad de poder darle ese apoyo y creo que esta es una manera correcta para manifestarlo”, dijo.

Recordó que en Panamá también pasamos por momentos difíciles con 21 años de una dictadura y fue el pueblo venezolano también quien en ese momento nos apoyó, por lo que consideró oportuno devolverle ese favor y que esta Asamblea se pronuncie en “contra de ese régimen nefasto”.

“Aquí estamos a favor de la democracia y no a favor del autoritarismo que profesa el líder de esa dictadura”, afirmó Zúñiga.

Por su parte, el diputado del Partido Panameñista, José Luis Varela relató que sostuvo un encuentro con un grupo de venezolanos que le preguntaron si pensaba que en algún momento dado en Venezuela iba a volver la democracia. Contó que les respondió en un tono medio serio y medio jocoso que “cuando ustedes vean los aviones norteamericanos volando encima de Venezuela, entonces ustedes pueden pensar que están a un paso de la liberación”.

Manifestó sin embargo, que aquí en Panamá todos sabemos lo doloroso que fue la invasión norteamericana, “a pesar que muchos como yo, celebré que eso se diera, pero sabemos lo doloroso que fue la invasión panameña por la cantidad de muertes y la cantidad de división que trajo al pueblo panameño producto de una dictadura despiadada que usando un clamor popular de defensa al pueblo se quedó muchos años en Panamá gobernado y coartando la democracia panameña sin elecciones y sin el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes”.

Eso dijo, es lo que ha estado pasando en Venezuela en los últimos años, “tienen un gobierno que no respeta los derechos humanos, que no respeta la libertad de prensa y que no respeta a su pueblo porque un pueblo que sale a votar, que va a tomar una decisión de quien los debe gobernar, tampoco le respetan esa decisión y hacen lo que les da la gana”.

“Yo aplaudo a esta Asamblea [...] creo que esta Asamblea está siendo consecuente con el pueblo venezolano al apoyar esta resolución y condenando un fraude monumental que se hizo, en donde un pueblo engañado salió a votar y se han mantenido en el poder a cuesta de la miseria y de la pobreza por la cual están viviendo muchos ciudadanos de ese país”, concluyó Varela.