Auditores llegan a la Asamblea y revisan entrada de funcionarios

Los funcionarios de la Asamblea Nacional que llegaban a laborar fueron sorprendidos por los auditores de la Contraloría que verificaron su entrada y el cargo que desempeñan en el órgano Legislativo.

La medida formó parte de las auditoría forense que adelanta la Contraloría a las distintas planillas que maneja la Asamblea Nacional y que han sido cuestionadas por las diversas irregularidades que han salido en los medios de comunicación.

A lo interno de la Asamblea Nacional, la acción de los auditores fue aplaudida y cuestionada por diputados.

La primera que salió a criticar el registro de los funcionarios fue la diputada presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, en sus redes sociales. “Respeto el rol de la Contraloría, pero no puedo permitir el maltrato que están sufriendo los funcionarios de la Asamblea en este momento ni la interferencia evidente en el funcionamiento de este órgano del Estado”, escribió la diputada.

“Hay otras formas de hacer este trabajo sin exponerlos al sol ni mediáticamente”, se quejó. “Mi compromiso desde el 1 de julio de 2024 es construir una nueva Asamblea. Vale recordar que fui la primera en identificar y remover a quienes no trabajaban”, recalcó la presidenta de la Asamblea.

Otros diputados, especialmente de la bancada de Vamos, aplaudieron la medida de los auditores. La diputada Yamireliz Chong escribió en su cuenta de X que “auditar la entrada del personal es un avance para eliminar botellas. Aquí no es muy difícil darse cuenta de quién trabaja y quién no, ya que los espacios son reducidos y las asignaciones muy claras que dejan en evidencia que no hay cama para tanta gente”.

Diputados de la bancada de MOCA también respaldaron la medida de los auditores de la Contraloría que se encuentran desde la semana pasada en la Asamblea Nacional.

El contralor general, Anel Flores, anunció la semana pasada que iniciaría la auditoría, especialmente la planilla 172, y abarcaba el pasado periodo gubernamental.

Esta planilla fue señalada como la cashback. El inicio de la auditoría de la Contraloría ocurre en medio de denuncias sobre irregularidades en el manejo de los fondos de otras planillas.

Investigaciones de La Estrella de Panamá han revelado cómo las distintas planillas de la Asamblea han sido usadas para manejo irregular de fondos públicos, como pagos de movilización y pagos a suplentes de diputados, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de que no pueden recibir salario.