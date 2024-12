CD, Panameñista y Vamos; piezas claves para aprobar reformas

Mientras avanza el proceso de consultas al proyecto 163 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), y ante el rechazo del proyecto (al menos hasta ahora), por parte de las bancada del oficialista partido Realizando Metas (RM), la bancada Mixta y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), otras tres bancadas podrían convertirse en las piezas claves para aprobar el proyecto impulsado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Conocido ya los argumentos de la bancada de RM, del PRD y la Mixta, las bancadas de Cambio Democrático, que tiene ahora una nueva dirección política, la bancada del Partido Panameñista y la bancada independiente Vamos, podrían inclinar la balanza hacia el proyecto de reformas avalado por el Ejecutivo, no sin antes proponer algunos cambios que no alterarían mucho la base de esta propuesta.

La tres bancadas se mantienen cautelosas en su discurso en cuanto a su respaldo o no al proyecto, e incluso el diputado de la bancada independiente Vamos, Jhonatan Vega ha manifestado que no ve descabellada la propuesta de aumentar la edad de jubilación en 3 años más para las mujeres y para los hombres, tal como lo ha propuesto el gobierno.

El líder de la coalición independiente Vamos, el exdiputado Juan Diego Vásquez ya ha anunciado que tienen algunas propuestas de modificación a este proyecto, las cuales harán en su momento.

Asegura que los diputados de esta coalición se han reunido en varias ocasiones para analizar el tema a profundidad y plantear propuestas, ya que creen que documento es ampliamente perfectible y mejorable en muchos aspectos en parte de la administración, en las definiciones de lo que debe ser el Seguro Social, y por supuesto, en los aspectos paramétricos que ha planteado el gobierno.

En tanto, la bancada panameñista aún no define el rumbo a seguir y aunque el diputado José Luis “Popi” Varela asegura que su bancada se ha reunido para tratar este polémico tema y esperarán que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea termine con las consultas para pronunciarse.

La dirigencia de partido, liderada por José Blandón instruyó a su bancada a impulsar el mayor debate posible del proyecto, si ataduras en cuanto al tiempo para su discusión y aprobación.

Por su parte, la bancada de Cambio Democrático, partido que ahora es presidido por Yanibel Ábrego, no se reunido para abordar el tema, según afirma el diputado Manuel Cohen, quien considera prudente esperar a que terminen las consultas y estar informado primero del resultado de este proceso, para poder generar una mejor opinión.

Al respecto el diputado Carlos Afú, quien es parte de Cambio Democrático y es el secretario de la Comisoón de Trabajo y Salud, indicó que instancia legislativa ha tomado la decisión de comenzar a trabajar con lo que ya tienen para ir avanzando, de tal forma que al inicio del primer debate ya se tengan listas las modificaciones al proyecto.

Por parte de los diputados del Movimiento Otro Camino (Moca), quien más activamente ha expresado su opinión sobre el proyecto de reformas ha sido el diputado Ernesto Cedeño, mostrándose en contra del incremento en la edad de jubilación, entre otras aspectos del proyecto. Pero sus colegas Grace Hernández y José Pérez Barboni se han mantenido al margen del debate público de esta iniciativa .

Mientras que el Partido Popular (PP), que si bien es cierto en papel tiene a dos diputados en la Asamblea, uno de ellos, quien integra la bancada Mixta, Eliécer Castrellón, ya definió su posición avalando los argumentos de la bancada de RM, y Patsi Lee, quien en la mayoría de las veces respalda las votaciones de la bancada Vamos, aun emitido una postura en torno al proyecto 163.

Empresarios piden no politizar el proyecto 163

La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (Cciap) consideró que el éxito de estas reformas depende de mantenerla libre de presiones políticas y de intereses particulares. “La politización de este proceso no solo traiciona la confianza ciudadana, sino que compromete el bienestar de las futuras generaciones de panameños”, sostuvo el presidente de este gremio Juan Alberto Arias.

Sostuvo que es fundamental que los diputados y el Órgano Ejecutivo enfoquen sus esfuerzos en construir consensos basados en criterios técnicos y en un análisis profundo de las opciones disponibles. “No hay espacio para intereses mezquinos ni para soluciones improvisadas que busquen beneficios a corto plazo. La CSS no debe ser moneda de cambio en negociaciones partidistas ni un instrumento para satisfacer agendas individuales”, destacó.

Agregó que las decisiones que se tomen en este momento serán determinantes para el futuro del país ya que Panamá está bajo el escrutinio de las calificadoras de riesgo, que observan de cerca nuestra capacidad para abordar los problemas estructurales que afectan las finanzas públicas.

Para Arias, cualquier señal de inacción o manipulación política tendrá repercusiones inmediatas sobre el grado de inversión, con impacto directo en la confianza de los inversionistas y en el desarrollo económico y sin duda, generará un costo incremental en los créditos de todos los panameños.

Mon reitera defensa al proyecto 163

Ayer el director de la CSS; Dino Mon Vásquez reiteró su defensa al proyecto 163, y enfatizó que la herramienta para resolver el problema de flujo de caja el otro año, “es la reforma y en caso de que no se apruebe, se va a tener que aprobar un decreto ley intermedio que permita establecer cuáles son las transferencias necesarias que debe de recibir la Caja de parte del Estado para poder pagar”, señaló.

“Cualquier decisión que tomemos va a costar dinero, entonces si no se incrementa la edad y el Estado no puede poner 966 millones más, la propuesta en algún momento se va a caer y se caerá 28 años más adelante. Ahora estamos a dos meses de tener una hecatombe, porque si no encontramos un instrumento legal para meterle dinero a esto, llanamente no podremos cumplir nuestras obligaciones”, enfatizó Mon Vásquez.