Comisión de Presupuesto aprueba reajuste de $199.1 millones para el presupuesto de 2027

Tras un debate sobre la gestión de los fondos públicos, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 15 de octubre con 9 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones la Resolución Número 16, la cual establece las recomendaciones de reajuste presupuestario al proyecto de ley No. 644 para el ejercicio fiscal 2027.
La aprobación consolidó el dictamen de la bancada conformada por los partidos tradicionales por un total de 199.1 millones de dólares, en medio del rechazo de Vamos, que presentó una propuesta alternativa centrada en la contención del gasto operativo y la eliminación de privilegios estatales.
Con el respaldo de las mayoría parlamentaria, la resolución aprobada adopta el esquema oficialista con el siguiente desglose principal:
- Aumento a la Asamblea Nacional: Se ratificó el incremento de 23 millones de dólares para el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional.
- Refuerzo a la red sanitaria: Se incluyeron las partidas solicitadas para los principales patronatos y hospitales del Minsa a nivel nacional y regional para mitigar su alta demanda de servicios.
- Atención de emergencias sísmicas: Se contemplaron asignaciones de inversión para el Ministerio de Obras Públicas ($30 millones) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ($15 millones) orientadas a la reparación urgente de calles, infraestructuras y viviendas afectadas por los recientes sismos registrados en Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí.
- Reajuste en seguridad y transporte: Se incorporaron las partidas de apoyo para la operación de MiBus ($10 millones), el Benemérito Cuerpo de Bomberos ($12.3 millones) y el Ministerio de Seguridad Pública ($21 millones).
Los tres diputados de la bancada de Vamos (Yamireliz Chong, Luis Duke y Jhonthan Vega) votaron en contra argumentaron su rechazo en los siguientes aspectos críticos:
- Incremento a la Asamblea y gastos operativos: Cuestionaron la aprobación de $23 millones adicionales para el Órgano Legislativo, $15 millones en viáticos para el Ministerio de Relaciones Exteriores y $3 millones para pasivos en consejos provinciales.
- Preocupación por la baja ejecución presupuestaria: Se denunció que múltiples instituciones que solicitaron aumentos en 2027 mostraron ejecuciones presupuestarias deficientes en 2025 y 2026, muchas de ellas por debajo del 50 %, sin que se les exigiera un plan de austeridad.
- Incumplimiento de pasivos laborales y programas sociales: Denunciaron que no se garantizó una partida suficiente para saldar la prima de antigüedad de los exservidores públicos ni para reponer los recortes aplicados por el Mides a los programas de apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores.
La bancada opositora criticó vacíos de información e inconsistencias entre la resolución leída y los cuadros anexos adjuntos, señalando la ausencia de desgloses claros respecto a las modificaciones en el servicio de la deuda por cerca de 200 millones de dólares.
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