Conozca por qué las nóminas presidenciales no firmaron el pacto de la comunidad LGBTQ+

De las ocho campañas presidenciales solo Richard Morales, compañero de fórmula de la candidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón, firmó el Pacto ético electoral por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+.

Así las cosas, La Estrella de Panamá conversó con José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente por la nómina presidencial Cambio Democrático-Panameñista, encabezado por Rómulo Roux, y señaló que tienen un compromiso con los derechos humanos y de igualdad, pero no firmaron este pacto porque no están de acuerdo con uno de sus puntos, el que tiene que ver con la legalización del matrimonio igualitario en el país.

Por su lado, Zulay Rodríguez, candidata presidencial por la libre postulación, indicó que no firmó ese pacto por la comunidad LGBTQ+ porque es pro vida y no cree en el matrimonio igualitario “simplemente no quise por mis creencias”.

Incluso, Rodríguez en su cuenta de Instagram sacó a colación un video donde reafirma que apoya la vida, cree en la familia y que su posición es firme “siempre he luchado por la familia dentro de la Asamblea y me preocupa cuando viene con la adopción de nuestros niños”, expresó.

¿Qué propone este pacto?

Propone que se incluya el reconocimiento y respeto de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como lo son la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Busca que los candidatos incluyan su compromiso a revisar e implementar las revisiones de las deudas del Estado en materia de derechos humanos hechos a Panamá en las distintas instancias de seguimiento de estos compromisos tanto del Sistema Universal como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Incluir a la población LGBTQ+, en la Ley No. 7 de 2018, que tiene como objetivo prevenir, prohibir y sancionar los actos discriminatorios.

También busca erradicar el acoso sexual o moral, el racismo y el sexismo en el ámbito laboral, educativo y comunitario.

Además, que se incluya en el censo nacional, de vivienda y otros instrumentos de investigación social la variable de orientación sexual e identidad de género.

Que se tipifiquen los crímenes de odio que cercenan los derechos de la población LGBTIQ+ y se reconozca la homofobia, lesbofobia y transfobia como un delito.

Que se reconozca legalmente la identidad de género para las personas trans de acuerdo con su expresión de género.Eliminar la cláusula de la Resolución No. 347 de 7 de septiembre de 2001 que establece que homosexuales no pueden donar sangre.

Eliminar del reglamento de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y estamentos de seguridad que la “sodomía” sea causa de degradación de rango.

Que el Servicio Nacional de Migración reconozca los certificados de nacimientos emitidos en el extranjero los hijos e hijas con padres homoparentales. Respetando así el artículo No. 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Niño y la Niña de la Unicef.