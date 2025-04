Crece tensión entre Contraloría y Asamblea, funcionarios anuncian paro

Protestas, cruce de comunicados y discursos de barricada marcaron la inusitada jornada de este lunes en la Asamblea Nacional, en medio de un aparente pulseo entre la presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, y el contralor Anel Flores.

“Nuestros cheques están secuestrados”, reclamaba Karina Connell, de la Asociación de Trabajadores de la Asamblea, quien encabezó la atípica manifestación con una marcha interna y toques de paila en los pasillos del hemiciclo. El reclamo: el pago de la primera quincena de abril en cheques y no como regularmente se hace de forma electrónica (ACH), algo que, según los funcionarios, les afecta.

La medida, de acuerdo con la Contraloría de la República, busca precisar quiénes realmente cumplen sus funciones e identificar a aquellos que cobran sin trabajar, las famosas “botellas”.

Minutos antes que el grupo se movilizara al grito de “no somos botellas”, hacia la oficina de fiscalización de la Asamblea, administrada por Contraloría, Castañeda hizo una especie de “paso de revista” de la manifestación para luego disparar contra Flores: “Le pido a la Contraloría que revise y replantee la estrategia porque hoy están humillando a los funcionarios”.

Mientras tanto, los pasillos del edificio nuevo de la Asamblea, usualmente silenciosos y con poco tránsito de personal, estaban abarrotados de funcionarios. “No sé de dónde ha salido tanta gente”, contó a La Decana un funcionario de carrera legislativa con más de 10 años en la entidad. Entre las quejas, estaba que los auditores de Contraloría estaban “tomando fotos” al momento de entregar el cheque, lo que vulneraría la privacidad. Los trabajadores lo consideran un acoso. “¿Por qué no inician la auditoría con el personal de los despachos de los diputados?, yo marco todos los días, si no lo hago me descuentan”, sostuvo otra funcionaria con más 15 años de labores.

En un comunicado, la Contraloría negó los señalamientos, indicando que las únicas “fotografías” eran del equipo de prensa dentro de la cobertura institucional, y que se garantizará el pago a todos los trabajadores.

Igual, la entidad acusó a Castañeda de “promover el acoso” hacia el personal de Contraloría en la Asamblea y de “obstaculizar” los pagos de las prestaciones. “En lugar de estar incitando este tipo de acciones, debería explicarles que lo que hoy hacemos responde a un compromiso con la institucionalidad”, dijo la entidad.