Culminan sesiones extraordinarias sin aprobación de reformas a la CSS

No obstante, precisó que los miembros de la Comisión no se irán a casa, ya que seguirán trabajando y se sentarán todos estos días a hacer el borrador del proyecto y evaluar todo lo recabado en las consultas para luego retomar el debate el 3 o el 6 de enero próximo.

Mulino se reúne con líderes políticos

Mientras la Comisión de Trabajo y Salud avanzaba con la lectura del proyecto, paralelamente en horas de la mañana varios presidentes de partidos y líderes políticos sostuvieron una reunión con el presidente Mulino en la Presidencia de la República, para abordar el tema de las reformas a la seguridad social.

Uno de ellos fue el exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, grupo que representa la bancada mayoritaria dentro de la Asamblea y que cuenta con 20 diputados.

“Hoy participé de una reunión en la Presidencia de la República donde manifestamos al presidente la importancia de que como país nos demos tiempo para debatir la reforma a la CSS. No debe hacerse al apuro. Desde la Asamblea Nacional se debe buscar consenso para las modificaciones”, indicó Vásquez.

En tanto, la presidenta del partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, informó que sostuvo una reunión con el presidente Mulino para abordar el tema del Seguro Social, “con responsabilidad cómo CD”.

“Con nuestra bancada aportaremos a la solución de este problema, en conjunto con los demás dirigentes de partidos, movimientos independientes y de la sociedad debemos buscar alternativas viables que permitan la paz social, por eso consideramos que se extienda el debate al mes de enero y generar los consensos sociales necesarios”, indicó Ábrego.

Por su parte, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón le expuso al presidente en que hay coincidencia en la necesidad de aprobar una reforma a la ley de la CSS, que el proyecto presentado debe sufrir reformas y que lo más prudente era dejar la discusión de los tres debates para enero de 2025 y que pensando en el país, las bancadas en la Asamblea y los movimientos políticos que representan, tienen la obligación de construir los consensos mínimos necesarios para lograr una reforma a la Ley de la CSS.

Presidentes y líderes de otros partidos políticos fueron consultados sobre su participación en este encuentro con Mulino, entre estos Daniel Brea; del Partido Popular (PP), Ricardo Lombana; del Movimiento Otro Camino (Moca) y Luis Eduardo Camacho, secretario general del oficialista partido Realizando Metas (RM), pero estos -al momento de ser consultados- manifestaron que no habían sido invitados. “No he sido invitado ni he participado en ninguna reunión el día de hoy”, indicó Lombana.

Aunque el presidente Mulino en la conferencia de todos los jueves anunció que se reuniría con los presidentes de partidos políticos, fuentes allegadas a la Presidencia de la República informaron que esta fue una reunión pedida por algunos presidentes y líderes de partidos políticos.