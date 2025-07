De Asamblea a tinglado: diputados Richards y Salazar se van a los puños

Con golpes, insultos y amenazas, así arrancó esta semana la Asamblea Nacional, luego de que los diputados Betserai Richards y Jairo Bolota Salazar se agarraran a golpes este lunes.

El pleno de Legislativo fue interrumpido súbitamente por una algarabía que venía de la cafetería de la Asamblea. Varios diputados empezaron a pararse de sus curules, mientras otros caminaban con prisa para ver qué ocurría. Jorge Herrera, presidente del Legislativo, llamó a un receso de inmediato luego de que funcionarios legislativos le avisaran lo que pasaba: la Asamblea se convertía en un “tinglado” otra vez, no de ideas, sino de puñetes.

”Lo agredió mientras estaba sentado”, aseguró a este medio el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, quien es colega de Richards en la bancada Seguimos, y estuvo en la cafetería cuando tuvo lugar el incidente.

“Solo vimos cómo Betserai estaba en una de las sillas, sentado. El diputado Salazar entró en la cafetería y lo agarró a puñetes sentado, fue una agresión cobarde”, denunció Pérez Barboni.

En declaraciones a los medios, Betserai comentó que desde el fin de semana pasado, el diputado Salazar, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), habría hecho “advertencias” a los miembros de Seguimos, luego de que el perredista presentara una denuncia en la Corte Suprema de Justicia al considerar que la conformación de la nueva bancada es ilegal.

”Yo estaba sentado y me golpeó en reiteradas ocasiones, al tiempo que me decía que yo no podía hablar de él. Además, me amenazó con que me iba a buscar donde me encontrara”, detalló Richards a los medios tras la riña, mostrando un golpe en el lado derecho de su rostro.

Richards aprovechó para denunciar que esta “no sería la primera vez” que Salazar comete este tipo de agresiones dentro de la Asamblea, al recordar las denuncias de la exdiputada y también perredista Kayra Harding, que acusó a Bolota de una “agresión”, aunque luego de algunas semanas esta misma parlamentaria le bajó hierro al asunto e incluso se les vio juntos y sonriendo en actividades de la bancada.

Diputados que estuvieron presentes contaron que el altercado fue sorpresivo y rápido. No estuvo precedido por una discusión pública abierta en ese momento y que muchos solo se percataron de la situación cuando ya ambos estaban enfrentándose a golpes.

Fuentes en el lugar indicaron que Salazar, antes del incidente, habría hecho referencia a unos insultos que, supuestamente, hizo Richards contra la progenitora del diputado colonense, lo que desencadenó la gresca.

Finalmente, otros diputados intervinieron para separarlos, un hecho que ocurrió en cuestión de segundos, según contaron testigos a este medio.

Para el diputado Ernesto Cedeño, miembro de Seguimos, debe haber un pronunciamiento contundente de condena desde el PRD y la presidencia de la Asamblea. “Es inaceptable este tipo de comportamiento, nosotros estamos preparando una respuesta legal a esto”, declaró el diputado.

Tras el altercado se pudo ver cómo Salazar volvió, visiblemente molesto, al pleno de la Asamblea alterado, sin ninguna herida aparente.

Cedeño confirmó que Richards fue llevado a un hospital para su revisión y avanzar los procedimientos legales para el trámite de una demanda ante la Corte.

“Con este dictamen [del hospital] se va mañana [hoy] a medicatura forense y tenemos que esperar el dictamen para ver si podemos llevar el caso a la Corte. También ver el tema de los testigos, hay testimonios que hablan de que él amenazó, entonces es algo que tenemos que analizar desde el punto de vista penal”, sostuvo.

El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, se pronunció poco después en su cuenta de X, donde condenó lo ocurrido. “La violencia y la agresión física son inaceptables, no podemos normalizar estos actos. Hago un llamado firme al diálogo y al consenso”.

La Asamblea también emitió un comunicado en el que rechazó la violencia y adelantó que convocará al Comité de Ética para “que se apliquen sanciones conforme al reglamento”.

Este medio intentó comunicarse con el diputado Salazar para conocer su versión de los hechos pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.