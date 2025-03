Diputado Duke: ‘Hay vacíos legales dentro del reglamento de la Asamblea Nacional’

De momento, tanto Chandler como Richards han sido suspendidos temporalmente y no podrán participar de las reuniones de la bancada.

Auditoría

Agregó que durante el proceso no se están revisando todas las planillas, sino específicas como la 002 para definir si existen botellas dentro del órgano legislativo.

“Sin embargo, hay que esperar el informe final del contralor y que no sea un ‘show’ mediático de asistir a la Asamblea a revisar y después no presentar un documento con análisis, hallazgos y acciones contundentes contra lo que ha encontrado”, manifestó el diputado de la coalición Vamos.

Movilización

Ante este escenario, Duke respondió que desde la semana pasada se formó una subcomisión en la que se estableció que en 15 días hábiles se debe revisar alrededor de once proyectos de ley presentados por diferentes bancadas con el objetivo de robustecer medidas para evitar el permiso de acciones “que dañan la credibilidad de la Asamblea”.

En una investigación de La Decana, con fecha del 24 de marzo de 2025, se informó que “la Asamblea Nacional ha emitido miles de pagos para funcionarios permanentes, que van desde los $300 a los $2.500 mensuales, beneficios que también alcanzan a algunos diputados suplentes, aunque no hay ningún manual que sustente estos pagos, que para 2024 alcanzaron los $2.8 millones, según datos del presupuesto”.

Presupuestos

Duke señaló que actualmente, dentro del reglamento, no existe un artículo que defina cómo se dividen los presupuestos entregados a los funcionarios. “Hay vacíos legales dentro del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional”.

Manifestó que, dentro de las propuestas para el nuevo documento, se espera mitigar el alto poder que tenga la cabeza del órgano legislativo. “Esa persona debe ejercer su rol de forma transparente y rendir cuentas a la ciudadanía bajo un parlamento abierto”, dijo.

Agregó que “diputado que no va, no debe cobrar”, esto refiriéndose a los funcionarios que no se presentan a su puesto de trabajo y que muchas veces habilitan a los diputados suplentes para que cumplan sus labores mientras ellos siguen cobrando el salario.

Esto se logra ya que “no existen procedimientos claros dentro del reglamento interno. La discrecionalidad si existe de parte del presidente quien debe descontarle de su salario al diputado que no asista a la institución, pero esto nunca se ha efectuado”.

Dentro de las nuevas propuestas, se espera aplicar algún tipo de sanción o requisito al diputado presidente o presidenta de la Asamblea para que deba ejecutar dicha acción.

En cuanto a la figura del diputado suplente Duke opina que la misma “no debe continuar” y planteó que una de las propuestas es definir dicho rol, sus funciones y por ende su salario.