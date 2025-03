EN VIVO Ricardo Martinelli: Expresidente viaja a las 2:00 p.m. desde el Aeropuerto de Albrook

El vocero del expresidente Ricardo Martinelli , expresó que “é l va a salir en su avión privado que está en un aeropuerto, ya todos saben, después del mediodía. Él sale de aquí de la Embajada acompañado de la embajadora, ella debe ir, sino va ella (va) un representante de la Embajada, pero entiendo que es ella la que va a acompañar al expresidente Martinelli, no solamente en su salida de aquí, sino en el vuelo hasta llegar a Nicaragua. Él va a salir en un vehículo diplomático ”, manifestó Camacho .

“ Ha habido una comunicación formal de Nicaragua indicando que quiere que se le aclare el tema de Interpol y eso ha sido precisamente porque después que se dio el salvoconducto, cosa que no es usual entre países, ha habido una solicitud indebida de la juez Baloísa Marquínez , que actuando bajo las órdenes de la magistrada María Eugenia López , solicitó una alerta roja ”, criticó Vallarino.

Tanto Camacho como el abogado Alfredo Vallarino explicaron que la Cancillería de Nicaragua ha expresado aclaración respecto a sí existe o no una alerta roja en la Interpol contra el expresidente, a raíz de las declaraciones dadad este domingo por Jaime Fernández , director de la Policía Nacional , confirmará que sí existe tal procedimiento.

“ Estamos esperando el pronunciamiento de la Cancillería de Nicaragua sobre que la ruta sigue conforme a lo hablado. Puede que la notificación llegue y la embajadora de Nicaragua nos acompañe, pero hasta ahora no hay una declaración ”, comentó el vocero de Martinelli a las afueras de la sede de la embajada de Nicaragua en Panamá.

Reacción

“ Me pregunto qué harán ahora mis adorados haters de los medios de la supuesta información, se les va su chivo expiatorio de todos los problemas, trapo sucio responsable de todas las crecientes insatisfacciones ciudadanas, paros, huelgas, alto costo de la vida, falta de medicamentos, desempleo, alto costo de vida, bajos salarios, corrupción, intriga política, el inventor y responsable por sus ineptitudes de todo lo malo, el culpable de todo, etc ”, criticó.

Alerta de Interpol

Los avances sobre el viaje a Nicaragua de Martinelli tuvieron sus traspies, este domingo, cuando la Cancillería de Nicaragua, a través de una carta, dirigida a la Cancillería de Panamá, advertían que mientras no se aclarará el estatus respecto a que sí existe o no una alerta de Interpol contra el exmandatario no podrían recibirlo.

Las reacciones de la Cancillería de Nicaragua se dan luego que Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, confirmará este domingo que sí existía una alerta de Interpol contra el expresidente de Panamá.

En medio del revuelo, la Policía emitió luego un comunicado confirmando que se rechazó la solicitud de alerta roja en contra del expresidente Ricardo Martinelli, que fue iniciado por la jueza Baloísa Marquínez en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

“Hemos rechazado el trámite de dicha notificación debido a que no se ajusta a los parámetros establecidos por Interpol a partir del 2014 y reafirmadas en el años 2017, que prohibe la emisión de alertas rojas sobre ciudadanos en condición de refugiado o asilados políticos”, dijo la Policía en comunicado.