Nicaragua no recibirá al expresidente Martinelli hasta que se aclare la alerta de Interpol

El Gobierno de la República de Nicaragua comunicó este domingo al Gobierno de Panamá, que mientras no se aclare el estatus respecto a que sí existe o no una alerta de Interpol contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal no podrán recibirlo.

La noticia fue anunciada en una carta fechada, este 30 de marzo de 2025, por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua dirigida al canciller panameño Javier Martínez-Acha.

El Gobierno de Nicaragua aseguró que el expresidente Martinelli seguirá contando con refugio y asilo humanitario en la sede de la embajada de Nicaragua en Panamá.

Las reacciones de Nicaragua se dan luego que Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, confirmó este domingo que sí existe una alerta de Interpol contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que recientemente recibió un salvoconducto para viajar a Nicaragua para recibir asilo político.

Sin embargo, aclaró que esto no interferirá con el traslado del exmandatario hacia el aeropuerto para su viaje a Nicaragua, que esta programado para este lunes.

“La alerta la recibimos esta semana que pasó. El día viernes fue recibido y llega bajo un documento que es una comunicación interna entre las agencias de Interpol, en la que Panamá forma parte y tiene una oficina aquí en el país, donde se recibe esa alerta respecto al expresidente Ricardo Martinelli”, contó, este domingo, el director de la Policía Nacional a los medios.

El expresidente fue condenado a 10 años y 8 meses por el delito de blanqueo de capitales en el caso “New Business”.

Pero se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, en el sector de La Alameda, desde el pasado 7 de febrero de 2024.

Ahora, el salvoconducto que le fue concedido tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo de 2025.

El pasado 27 de marzo, el canciller Javier Martínez-Acha informó que la administración del presidente José Raúl Mulino le otorgó por razones humanitarias el salvoconducto.

Explicó que la decisión se tomó para que el exmandatario pueda atender su defensa. “Para la ejecución del traslado, amparado bajo el salvoconducto, se contará con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores”, dijo.