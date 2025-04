Fiscalización de la Contraloría: algunos diputados afectados por pagos con cheque

La polémica en la Asamblea Nacional por el pago con cheque a los funcionarios también dejó algunos diputados sin poder cobrar su salario. La situación, incluso, fue denunciada en redes sociales.

“Me informan Tesorería de la Asamblea, que a los diputados (as), también se les pagará en cheque. Cómo los auditores de Contraloría cargan los cheques no he podido cobrar tampoco. Será que tendré que firmar ante él para recibirlo? “, se quejó el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho en su cuenta de X.

La Estrella de Panamá consultó a otros diputados y algunos confirmaron que no todos lograron recibir su pago de la quincena este lunes.

La situación se generó por la medida de la Contraloría General de pagar con cheques a funcionarios legislativos como parte de la auditoria que adelanta a este órgano del Estado por las constantes denuncias de irregularidades en distintas planillas que maneja la Asamblea.

Los funcionarios legislativos realizaron una protesta en los pasillos de la Asamblea que fue encabezada por la diputada presidenta Dana Castañeda. La medida de pagar por cheque, en vez de transferencia por ACH, se mantendrá, por lo menos cuatro meses.

Un diputado confirmó a La Decana que los diputados deberían ir a buscar sus cheques a la sede de la Contraloría General de la República.

En tanto, los diputados Janine Prado y Betserai Richards revelaron que ellos si lograron cobrar este lunes.