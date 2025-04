Dana Castañeda vs. Bolo Flores: ¿qué está pasando en la Asamblea?

Cronología de los hechos

1. Contraloría anuncia que fiscaliza la labor de los funcionarios de la Asamblea mediante el pago con cheques.

2. Los trabajos de la Contraloría en la Asamblea Nacional ocurren como parte del seguimiento a la auditoría de la planilla 002.

3. Este seguimiento surge por las denuncias de opacidad, abuso y ausencia de rendición de cuentas.

4. Funcionarios salen a los pasillos de las oficinas en el nuevo edificio del Legislativo para gritar que no eran botellas.

5. Tras las auditorías, la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional había solicitado a los funcionarios actualizar sus hojas de vida.

6. Funcionarios denuncian que al cobrar les toman una fotografía con el cheque.

7. Declaran “huelga de brazos caídos”.

8. Exigen al contralor general de la República, Anel Flores, que los respeten.

9. Grupo de funcionarios dicen estar afectados con la medida, pese a que son funcionarios de carrera legislativa.

10. La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, dijo que aceptaba “el rol fiscalizador de la Contraloría”, y declaró “hemos abierto las puertas para que realicen sus funciones”.

11. No obstante, Castañeda dijo: “no permitiré la intromisión en las funciones propias de este primer órgano del Estado. Fiscalizar no es cogobernar. No estoy de acuerdo con humillar al funcionario”.

12. La Contraloría General de la República lamentó lo dicho por Castañeda, luego de expresar su compromiso con el adecentamiento de ese órgano del Estado panameño y que promueva el “acoso” de los auditores.

13. “En lugar de incitar este tipo de acciones, debería explicarles que lo que hoy hacemos responde a un compromiso con la institucionalidad y con el bienestar del país”, destacó la Contraloría.

14. La Contraloría General de la República recordó que el objetivo de la fiscalización es verificar que los funcionarios estén cumpliendo efectivamente con sus responsabilidades.