“El futuro del agua de este país está en los bosques lluviosos del Caribe”

Con más de 40 años como investigador y actualmente científico emérito del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), el antropólogo, sociólogo y escritor, Stanley Heckadon Moreno, analiza el presente y futuro de lo que considera el asunto más importante del país: sus fuentes de agua. A su juicio, la coyuntura de la crisis hídrica en la región de Azuero es oportuna para revisar el modelo de desarrollo propuesto y el estado de los principales ríos, de los 500 existentes y 52 cuencas. Heckadon ha trabajado con la cuenca que describe como “la más importante del mundo” la del Canal, y observado otras en su carrera de investigador. Por ello, alza la voz para advertir del grave deterioro en que se encuentran y alerta que el futuro de los hijos y nietos del terruño istmeño dependerá del ordenamiento de las cuencas del Caribe, porque las del Pacífico “se están secando”. Precisamente ahí se ubica el mayor proyecto extractivo de Centroamérica, la mina de cobre en la provincia de Colón y alerta que permitir su avance sería lesivo al país.

¿Qué está ocurriendo con las fuentes de agua de Azuero, el río La Villa, desde su parecer?

Es un reflejo del deterioro de los ríos y las quebradas de la península y no de ahora, desde la década de 1940 se venía ya observando por investigadores, como el ornitólogo del istmo Alexander Wetmore que en el año 1947 comentaba que Azuero iba a tener una crisis del agua. Se estaba deforestando los bosques para hacer potreros que se quemaban en el verano, quedaban esos cerros pelados y cuando comenzaban las lluvias, el suelo se erosionaba y el lodo iba a las quebradas.

Ahora esos ríos tienen atrazina y la población puede estar consumiendo residuos de porquerizas. ¿Qué tan dañino puede ser para el ser humano?

Terrible y no solo sucede con estos ríos. Antes la agricultura era a mano, hasta los años cuarenta que comienza la gente a comprar tractores y con ello la rastra, el arado, las semillas mejoradas y comenzaron a usarse agroquímicos. Al no haber casi investigación en Panamá los que recomendaban su uso eran los mismos importadores, los vendedores de los agroquímicos resultaron ser los ‘científicos’.

¿Y ahora quién le está dando seguimiento a los agroquímicos?

En un momento el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap) también la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá tenía algunas tesis sobre algunos agroquímicos. Lo que pasa es que el número de agroquímicos que se está usando ahora es enorme comparado con la década de 1940, así que la contaminación de agroquímicos en Azuero y Chiriquí, ha ido agravando el deterioro de los ríos.

¿Cuál es el patrón que observa en las cuencas?

Me interesa el tema de las cuencas; he tenido que lidiar con algunas que considero de las más importantes del mundo, como la del Canal. También observo cuando viajo en avión a Chiriquí, cómo se ven los bosques de galería de los ríos del país y la mayoría, casi todos, están gravemente deteriorados. Esta es la crisis del siglo XXI , así como hemos tenido que enfrentar la deforestación. No podemos seguir maltratando las cuencas, tirando los bosques abajo, que se pierdan los suelos, que se sedimenten los ríos, porque vienen las inundaciones. En verano no hay agua en los ríos y luego los volúmenes de agroquímicos, aguas servidas, basura que están cayendo a ellos, debido al crecimiento de los pueblos, los perjudica.

¿Cuál es la consecuencia del deterioro de los bosques de galería?

Hay dos interrogantes: si en las quebradas de los ríos tendremos agua a futuro o quedarán como las ve en esas fotos de Azuero que casi no hay agua por la destrucción de los bosques que actúan como esponjas. La pregunta es si los 80 ríos más importantes del Pacífico tendrán suficiente agua para abastecer las poblaciones en el futuro, yo creo que no y lo otro es la calidad de estas aguas.

¿Toda crisis es oportuna para hacer ajustes? En este tema ¿Qué tipos de cambios sugiere?

La cultura, las costumbres y los usos del agua. En una crisis, dejó de llover, se mueren las vacas y no se cosechó el arroz, en cambio llega una inundación y todo el mundo se olvida del problema del agua. Tenemos que tener unas comunidades, autoridades y alcaldías fuertes y una empresa privada determinada a ser parte de la solución. ¿Qué consideraciones tiene sobre el río Indio y los ríos del Caribe?

En este país de cada cuatro galones de agua que caen, tres lo hacen sobre la costa Caribe. Desde San Blas, Colón, la parte Norte de Veraguas y Bocas del Toro. Si esos bosques se deforestan, vamos a estar muy mal. Entonces, si se va a buscar más agua para el Canal. La región metropolitana, río Indio es uno de los que se estudiaron.

Para la mina de cobre en el Caribe, la provincia de Colón, el gobierno ha autorizado un plan de preservación ¿cómo lo evalúa?

Terminando mi doctorado en Inglaterra me tocó trabajar en los impactos sociales antropológicos y ecológicos de la mina de cobre de Cerro Colorado en Chiriquí. Era el proyecto estrella del general Omar Torrijos. El Colorado School of Mines Research Institute, una institución de las mejores del mundo, fue la encargada de hacer esos estudios y me contratan a mí y a otros investigadores. Según decían los ingenieros en minas para que cerro Colorado fuera rentable había que extraer 50.000 toneladas de piedra al día que había que triturar, convertir en polvo, echarlo a estos grandes calderos, usar mucha energía para sacar el cobre. Al final queda una lama contaminada con los químicos. Eso eran 5,000 vagones de ferrocarril por día, 24 horas al día, por 100 años.

¿Y dónde se iba a echar eso? Eso es lo que hay que averiguar, me contestaron, una alternativa era el sitio de la mina, al río San Félix, a los manglares. “Ese es el costo de ser un país desarrollado”, me dijeron. Por suerte no se llevó a cabo por el precio del cobre.

¿Qué nos quiere decir con ese ejemplo cuando hablamos del proyecto de conservación de la mina de cobre de Colón?

Las minas de cobre exitosas están en países desérticos. Chile, Perú, en zonas andinas porque ahí no llueve casi o muy poco. Usted puede destapar y ahí están proyectos muy exitosos. Pero no en zonas muy lluviosas, boscosas, de suelos frágiles. Esa mina, que arbitrariamente algunos decidieron que se iba a hacer, que incluye firmas de abogados, políticos y empresarios y administradores, va a ser un desastre.

Nos han indicado que se tienen los controles ambientales

Dígame qué institución va a tener la capacidad científica, investigativa, administrativa de inspección si no se pueden ni con el acueducto Parita, provincia de Herrera, ¿Quién diablos va a vigilar? Le van a pasar plata a los funcionarios que van a mirar para otro lado mientras la empresa destruye.

¿Cuál es el impacto?

El agua del futuro de este país está en los bosques lluviosos del Caribe. Si dejamos que esa empresa destruya los bosques del Caribe, más todas las actividades económicas que van a surgir con esa mina, viene la pregunta: si de cuatro galones que caen sobre el istmo de Panamá, tres van al Caribe y nosotros le permitimos destruir los bosques del Caribe, las quebradas y los ríos, ¿de dónde va a venir el agua para el grueso de la población de este país? Es una decisión que quizás habrá que llevarla un referéndum nacional, así como hicimos cuando se amplió el Canal. Me opongo a ese proyecto. Los panameños tienen que vigilar sus fuentes de agua. Ni esa mina ni cualquier otro proyecto minero o de la palma africana. Mucho cuidado con la potrerización de la de la vertiente atlántica. Las principales fuentes de agua para sus hijos y nietos va a venir de la costa Caribe.

¿Qué cuencas importantes hay en esa zona?

El grueso de las cuencas con agua. Usted no los va a encontrar en la vertiente Pacífico donde los ríos se están secando. Tenemos que ver la proyección y el ordenamiento de la cuenca del Caribe, que es donde están estos proyectos extractivos.

PERFIL