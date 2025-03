‘Irresponsable’ y ‘sinsentido’: Pérez Balladares sobre rechazo de diputados a reformas

El expresidente y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Ernesto Pérez Balladares, calificó de “sinsentido” la decisión del partido de oponerse a las reformas a Ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS).

“Esa oposición del partido es un sinsentido. Si tú no estabas de acuerdo con el proyecto original, pero sabes que hay un problema, propón una solución, no digas no porque no. A mí no me importa que te cueste políticamente, porque tú buscaste ese puesto para ser responsable con el Estado panameño, no contigo”, manifestó Pérez Balladares durante una entrevista con La Estrella de Panamá. “Yo creo que es una muestra más del daño que han hecho los diputados en la dirección de mi partido y de todos los demás, porque todos los otros partidos están siendo manejados por diputados y los intereses de los diputados está claro que son totalmente diferentes en muchísimos casos a los intereses tanto del partido como de la nación. Este es el resultado, tienes una posición demagógica populista no solamente del PRD, sino del resto de la gente también”, concluyó.

Para el exmandatario, la aprobación del proyecto de ley fue la mejor decisión que pudo tomar la Asamblea Nacional. Sin embargo, lamenta que el temor al costo político haya prevenido que se tomaran decisiones difíciles.

Específicamente, Pérez Balladares esperaba más de su partido. “Yo entiendo que la democracia tiene dolores de parto, pero hubiera querido que mi partido se alzara un poquito más y tuviera la capacidad de ver la solución necesaria y popular porque negar que hay un problema es ser verdaderamente irresponsable”, sentenció.

El proyecto de ley que reforma la Ley 51 de la CSS se aprobó en tercer debate con 48 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones. Los 13 miembros de la bancada del PRD y 10 de la coalición Vamos votaron contra el proyecto.

El presidente, José Raúl Mulino, sancionó el proyecto de ley y fue publicado en Gaceta Oficial como la nueva Ley 462. Sin embargo, varios colectivos de organizaciones civiles y sindicatos de diversos gremios se mantienen en oposición a las reformas y han anunciado medidas de presión para este viernes 21 de marzo.