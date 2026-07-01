Jorge Bloise pide que la nueva Asamblea priorice transparencia, reglamento y lucha anticorrupción

El diputado Jorge Bloise, de la bancada Vamos, reiteró este miércoles 1 de julio el respaldo de su colectivo a la candidatura de la diputada Grace Hernández para presidir la Asamblea Nacional y aseguró que mantienen conversaciones con otras bancadas para sumar apoyos.

Bloise indicó que Hernández inició acercamientos con distintos diputados desde la noche del lunes y que, según la información que manejan, contaría con los votos necesarios para aspirar a la presidencia del Legislativo.

“La bancada Seguimos fue quien nos confirmó el apoyo a la población de la diputada Graciela Hernández. Esperaremos también ver si alguna otra bancada, algún otro diputado se suma”, señaló.

El diputado sostuvo que, independientemente de quién resulte electo, el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea deberá priorizar la aprobación del nuevo reglamento interno, fortalecer la transparencia y avanzar en proyectos anticorrupción.

Respecto al inicio de la nueva legislatura, Bloise dijo que espera que la instalación del pleno se desarrolle sin los retrasos registrados el año pasado. “Lo que sí le hemos pedido al presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, y se ha comprometido con nosotros es que este año no pase lo chornoso que fue el año pasado, de tener a diplomáticos y autoridades aquí por seis horas sin que se instalara la Asamblea”, expresó.

En materia educativa, el diputado lamentó que durante el primer año legislativo el Ejecutivo no presentara el proyecto de reforma educativa que había prometido.

Recordó que desde la Comisión de Educación realizaron consultas con gremios magisteriales, el sector privado, universidades, organizaciones no gubernamentales, padres de familia y estudiantes para elaborar propuestas, pero aseguró que el proyecto del Ejecutivo nunca llegó a la Asamblea.

“Nos lamenta despedirnos de la Comisión sin haber recibido el proyecto que se comprometió el Ejecutivo de alguna manera u otra de presentar, que era el proyecto de la reforma educativa. Sin embargo, nosotros hicimos nuestro trabajo ”, afirmó.

Por ello, indicó que solicitará nuevamente formar parte de la Comisión de Educación para continuar impulsando ese tema durante el segundo año legislativo.

“Yo creo que el político siempre debe aspirar, y yo claro que aspiraría a continuar el trabajo en la Comisión de Educación ”, dijo.

Sobre el mensaje que ofrecerá Mulino, Bloise señaló que espera respuestas sobre el futuro de la reforma educativa, así como anuncios relacionados con la lucha contra la corrupción.

“Para mí es importante entender qué pasó con la propuesta de ley de la reforma educativa, cuáles son los planes en materia educativa y indudablemente cuál va a ser la lucha contra la corrupción que tanto se ha dicho entre palabras con las investigaciones, con los procesos, con los juicios que se están haciendo, pero que realmente materializado hace falta ese compromiso”, sostuvo.