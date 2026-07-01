Roberto Zúñiga pide acabar con el statu quo en la Asamblea Nacional

El diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, reiteró este miércoles 1 de julio el respaldo de su colectivo a la candidatura de la diputada Grace Hernández para presidir la Asamblea Nacional e hizo un llamado al resto de las bancadas a sumarse a esa propuesta, que calificó como una alternativa para transformar el Legislativo.

Antes del inicio de la sesión en la que se elegirá la nueva junta directiva para el período 2026-2027, Zúñiga señaló que continúan buscando los votos necesarios para consolidar una mayoría. Al ser consultado sobre si ya cuentan con los votos suficientes, respondió que el trabajo de negociación continúa.

“Vamos a hacer el trabajo. Aquí tenemos que hacer el trabajo buscando esos votos y nosotros invitamos a los demás colegas. Yo creo que es el momento y siempre los primeros de julio tratamos de hacer ese llamado para que las demás fuerzas políticas se unan verdaderamente para transformar esta Asamblea Nacional”, afirmó.

El diputado sostuvo que la ciudadanía exige cambios en el Órgano Legislativo y atribuyó ese descontento a la falta de transparencia, las planillas excesivas y los casos de corrupción.

“No es un secreto a voces. Cuando uno camina las calles de nuestra ciudad que el panameño reclama día a día que esta Asamblea no está codo a codo con la gente. Y yo creo que pasa por muchas cosas. Por la falta de transparencia, por la incongruencia de algunos diputados, por las planillas abultadas y eso tiene que acabarse. Por la corrupción, eso tiene que acabarse” , expresó.

Añadió que la única forma de lograr esos cambios es enfrentando las prácticas tradicionales dentro del Parlamento.

“La única manera es cambiando y luchando contra el statu quo que quiere mantenerse en el poder y haciendo lo mismo de siempre. A eso hay que ponerle un alto”, indicó.

Zúñiga explicó que la decisión de respaldar a una candidata del Movimiento Otro Camino (MOCA) responde a un acuerdo político basado en la reciprocidad entre ambas bancadas.

“Creo que es importante mandarle un mensaje al país de que la oposición está unida y puede conversar. Y adicional hay que recordar que MOCA nos apoyó a nosotros en el primer año con la candidatura de la diputada Chandler”, señaló.

Sin embargo, indicó que ese mismo respaldo no se dio por parte de la bancada Panameñista en el período anterior y afirmó que aún desconocen cuál será su posición durante la votación.

Respecto a las negociaciones con otros grupos legislativos, dijo que esperan la decisión de la bancada mixta, aunque reconoció que el escenario es complejo.

Finalmente, cuestionó lo que considera una intervención del Órgano Ejecutivo en el proceso de elección de la directiva de la Asamblea Nacional.

“Hemos visto que la bancada de CD ha anunciado su candidato a la vicepresidencia dentro de la misma presidencia de la república. Entonces eso es grave porque aquí se está violando la independencia de los poderes del Estado y vemos como un ejecutivo se está inmiscuyendo en las decisiones que le corresponden por constitución a la asamblea nacional”, concluyó.