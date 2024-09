‘La elección se ha convertido en un bazar persa’: Papadimitriu renuncia a presidir el CD

En medio de los preparativos para que el partido Cambio Democrático (CD) elija a su nueva junta directiva, el ex ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu renunció a sus aspiraciones de presidir esta agrupación política.

La renuncia es anunciada una semana después de que el expresidente y fundador de CD y expresidente de la República, Ricardo Martinelli, reiterara su respaldo al también exministro Roberto Henríquez, quien aspira a presidir el partido Cambio Democrático en este proceso interno.

La semana pasada, Henríquez visitó en la embajada de Nicaragua en Panamá, al expresidente Martinelli, quien justamente preside el gobernante partido Realizando Metas.

Allí el exmandatario le levantó la mano a Henríquez y apuntando con el dedo índice de su mano izquierda exclamó: “este es el hombre”. Previo a ese gesto Martinelli dijo que Henríquez va a asumir el rol de ser el nuevo presidente del partido Cambio Democrático.

“Yo les quiero pedir a todos los convencionales que voten únicamente por Roberto Henríquez y toda su nómina, toda su directiva porque él, liderando Cambio Democrático y nosotros en Realizando Metas, junto con el gobierno unidos, vamos a ser parte y todos ustedes van a tener trabajo y buco de chen chen en el bolsillo. Es así, Roberto Henríquez, porque nosotros te apoyamos y vamos contigo hacia adelante”, sostuvo Martinelli.

Hace más de un mes cuando Henríquez anunció su interés de postularse para presidir CD, comunicó a las bases que una de sus propuestas era llevar el partido a apoyar al gobierno y conseguir espacios para los miembros de CD.

Renuncia Papadimitriu

Al respecto y justamente ayer, en una nota dirigida a las bases de CD, Papadimitriu comunicó que cuando decidió correr para la presidencia de Cambio Democrático, siempre pensó en la unificación del partido, en la búsqueda del bienestar del país y de todos los que conforman las filas del partido.

“Hoy día, la realidad que estamos viviendo se enmarca en una lucha donde promesas van y promesas vienen, y las expectativas de nuestros convencionales se están moviendo en un mar de incertidumbre. Esta situación la entendemos porque por 10 años los miembros del CD han caminado sin recibir nada a cambio para ellos, ni susfamilias”, indicó.

Agregó que desafortunadamente hoy en día, la elección del CD se ha convertido en un “bazar persa”. “Y yo no voy a jugar con las necesidades de los convencionales, ni de sus familias. No tengo ni puestos de trabajo, ni nombramientos que dar y no me voy a poner a decirle mentiras a miembros del partido que tienen una necesidad real. Darle falsas esperanzas a una familia es una irresponsabilidad y siempre me he caracterizado por decir la verdad”.

Destacó que por eso ha decidido no postularse para las elecciones internas de Cambio Democrático y destacó que no va a caer en el juego de quien más promete. “No voy a apoyar ni a respaldar a ningún otro candidato. Espero que todo lo que les están prometiendo a los convencionales se los cumplan antes del 27 de octubre, porque después de las elecciones, no los volverán a ver”, concluyó Papadimitriu.