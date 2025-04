Las contradicciones que dejó la visita del secretario de Defensa a Panamá

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ya no está en el país, pero se quedaron las contradicciones en sus discursos y en los comunicados conjuntos.

Primero: Este martes 8 de abril ambas naciones emitieron un comunicado conjunto, en el cual se menciona que el lado norteamericano reconocía la “soberanía irrenunciable de Panamá sobre su Canal y áreas adyacentes”, lo que va en consonancia con el discurso que el gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino, ha sostenido hasta la fecha.

No obstante, esa afirmación no está presente en el comunicado en inglés. Ese documento también añade elementos que no están presentes en su versión en español, como la firma de un acuerdo de cooperación en ciberseguridad entre el Comando Sur y la Autoridad del Canal de Panamá.

A la par de un memorando de entendimiento mediante el cual el cuerpo de ingenieros del gigante norteamericano brindará “apoyo técnico” al Canal de Panamá, para “garantizar su seguridad a largo plazo”.

Segundo: Hay un elemento que crea confusión en la introducción de los conceptos “first and free” (primero y gratis) en el paso de los barcos militares de Estados Unidos por la vía interoceánica.

Esos postulados no solo están ausentes de la versión al español del comunicado, sino que contradicen la postura del Ejecutivo y de la Autoridad del Canal de Panamá, la cual ha reiterado, en diversas ocasiones, que no ha realizado cambios en las tarifas de la vía interoceánica, para ningún país.

Tercero: El otro punto conflictivo es el concepto de “lugares de uso conjunto” que se ve reflejado en la versión en inglés, haciendo referencia a la firma de un memorándum de entendimiento para “mejorar la seguridad de Panamá”.

Este miércoles el gobierno estadounidense mencionó que se iban a “revivir” varios de los puntos militares en el país, como el fuerte Sherman, en Panamá, para operaciones conjuntos, con relativa frecuencia.