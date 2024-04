Limpiar la ciudad en 100 días, la promesa de Bermúdez

El candidato a la Alcaldía de Panamá, Guillermo “Willie” Bermúdez, promete una solución final a las inundaciones en la vía Argentina, reactivar la calle Uruguay, revitalizar Calidonia que se ha ido despoblando poco a poco y limpiar la ciudad en 100 días.

Bermúdez, de 44 años, va en el tiquete de los partidos Panameñista y Cambio Democrático.

El político, que antes fue secretario general de la Alcaldía de su copartidario José Isabel Blandón y ahora representante por Don Bosco, también reveló sus gustos personales: “¡A mí me gusta mucho el arroz de guandú con lengua... me encanta!”.

“Willie” se considera un empresario exitoso, que a los 24 años fundó su primera empresa y hoy emplea a más de 500 colaboradores.

Alega que busca un cargo de elección, aunque signifique menos ingresos, porque en sus compañías “tiene socios y buenas inversiones”. “Si los empresarios y profesionales buenos no se involucran en política y si no hacen algo por el país, sus hijos no van a tener un mejor Panamá”, lanza.

Ornato

P: ¿Cuál será su propuesta para embellecer la ciudad, sobre todo las áreas que tienen aspecto ruinoso?

R: Somos la única candidatura que tiene un plan de gobierno bien estructurado, bien detallado, ya que hemos tomado todos los contenidos de los estudios que hizo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que nos ayudó a estructurar un plan que no viene de improvisaciones ni de promesas ni de sueños que no se pueden cumplir, sino de estudios que se pueden realizar en Panamá. Para ello tenemos contemplada la revitalización del centro de la ciudad en el barrio de Calidonia y buscar la forma de que en Curundú, Calidonia y Santa Ana podamos hacerlo. Creemos que a corto plazo podremos revitalizar el barrio del centro de Calidonia, y buscar la forma en que en estos sectores se puedan construir viviendas accesibles para traer de vuelta hacia el centro a las personas que se han ido, y que el lugar cambie de ser un barrio con aspecto ruinoso a uno revitalizado.

P: ¿Cómo va a promover los espacios públicos?

R: Hemos planteado hacer mil kilómetros de aceras, pero hemos priorizado los nodos de movilidad peatonal como en las universidades, centro de salud, centros comerciales, espacios públicos. La idea es soterrar y dar aceras dignas a los peatones, priorizando siempre al peatón por encima del vehículo.

Más personal

P: ¿Cómo se ve usted en 2029?

R: Siendo alcalde, llevando adelante una recuperación de la ciudad, haciendo justicia por lo que realmente merece hacerlo.

P: ¿Por qué escogió a Luis Casis como vicealcalde y no a un miembros de CD o Panameñista?

R: Luis Casis es una persona que de manera independiente ha hecho una labor noble, no solo en la ciudad, sino a nivel de todo el país. Él durante todo el día está buscando a quién más ayudar, él será un pilar fundamental en la administración de una alcaldía de puertas abiertas de la mano del ciudadano, una alcaldía más humana. Tenemos ese compromiso de ir a la ciudadanía, de estar en los barrios, de ayudar a las personas. Somos dos personas que nos hemos unido para rescatar a la ciudad del abandono en que se encuentra hoy por el desastre de alcalde que hemos tenido.

P: ¿Cuál es su principal temor?

R: Fallarle a mis hijos... Me debo a ellos.

P: ¿Cuál es su plato favorito?

R: A mí me gusta mucho el arroz de guandú con lengua, me encanta.

Candidato a vencer potenciarlo

P: ¿Quién es su candidato a vencer?

R: Mi candidato a vencer es la delincuencia, la falta de oportunidades la desigualdad social, todo lo que le hace falta a la ciudad.

P: ¿José Isabel Blandón o Juan Carlos Varela?

R: Tuve buena relación con José Isabel Blandón, fue la persona con la que trabajé. Es la persona que yo conozco, con el que realmente he tenido una relación.

P: ¿Usted se considera un empresario exitoso?

R: Sí. Me considero un empresario exitoso, yo toda mi vida soñé con ser un empresario; a los 24 años fundé mi primera empresa y hoy empleo a más de 500 colaboradores en todos los negocios con los que tengo relación de manera directa e indirecta.

P: ¿Y por qué decidió buscar un cargo de elección popular que le significaría menos ingresos?

R: Manejo bien mis empresas, tengo buenas inversiones, toda mi vida he estado vinculado al sector empresarial, nunca descuido las finanzas de mis empresas, pero creo que las personas buenas, los empresarios, los profesionales, los panameños buenos, si no nos involucramos en política y si no hacemos algo por este país, mis hijos no van a tener un mejor Panamá entre los 10 o 15 años que vienen.

Solución para via Argentina

P: ¿Cuál es la solución final para las inundaciones en la via Argentina?

R: Las calles de la via Argentina hay que revisarlas con los ingenieros, es ridículo pensar que pasaron 5 años del actual alcalde –que dijo que las iba a arreglar– y se siguen inundando. Buscaré a los ingenieros que tengan los conocimientos sobre cómo resolver esta problemática. Hay que ejecutar.

P: ¿Y la calle Uruguay?

R: En cuanto a la calle Uruguay y su reactivación, hay que crear contenido cultural, activar la zona... se debería dar incentivos a los comerciantes y para ello estaremos presentando un plan para hacerle frente al tema fiscal y tributario para las pequeñas, medianas empresas y personas naturales, y así les otorguen los recursos en los primeros 6 meses y después empezar a proyectar cómo haremos los arreglos de pago y si se puede o no quitar las penalidades de multas e intereses.

Alumbrado, playa, turismo

P: ¿El alumbrado y desfile de Navidad mantendrá su mismo diseño o lo eliminará?

R: Lo vamos a realizar con la empresa privada. Hemos estado conversando con diferentes empresarios, con diferentes actores y gremios, y están dispuestos, siempre y cuando haya confianza y credibilidad. En otras administraciones se demostró que la empresa privada podría aportar y nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos que la empresa privada se sume como actor importante para la recuperación de esta ciudad.

P: El proyecto de la playa, ¿está muerto o se retoma?

R: Con el presupuesto de la alcaldía hay otras prioridades en qué avanzar. Pero se podría hacer una alianza y se podría buscar la forma de hacer algo público-privado que no le cueste a la Alcaldía de Panamá, y que podamos revitalizar y poder desarrollar el frente costero de la ciudad de Panamá contemplando desde Tocumen hasta Calidonia. Hoy es un proyecto que muy difícilmente se podrá avanzar, por lo menos con presupuesto de alcaldía... Hay otras prioridades: tenemos que avanzar en ordenar la ciudad y hacerla amigable al capitalino para poder Candidato a vencer potenciarlo.

Proyectos

P: ¿Cuál será su propuesta para Panamá norte y este? En ocasiones los alcaldes se olvidan de estos sectores...

R: Tenemos una red de microproyectos que se llama Ix26, que es poder actuar en los 26 corregimientos que contempla red de aceras, cámaras de videovigilancia, iluminación, revitalización, renovación y la construcción de más de 500 parques en el área este y norte, la construcción de más de 26 guarderías. No pueden haber tres Panamá, un Panamá norte, este, sino un solo Panamá, donde haya servicios básicos como agua, recolección de la basura, parques, iluminación, seguridad, espacios públicos para generar cultura, deporte, pero democratizando los espacios públicos. Hoy la ciudad tiene todo, pero los 18 corregimientos de las fueras no tienen guarderías, espacios públicos para mascotas, para adultos mayores, niños y, peor aún, una movilidad complicada. Queremos ese cambio para la ‘city’.

P: ¿Qué tiene contemplado para el retiro de placas y calcomanías? ¿Cómo eliminar las largas filas?

R: Propongo sistematizar la entrega de placas que funcione como debe ser al igual que todos los trámites de la alcaldía de Panamá, teniendo un recurso humano correcto, que entienda los procesos y que administrativamente funcione, y buscar las herramientas como las ‘apps’ que ayuden a que el sistema funcione efectivamente.

P: ¿Apuesta usted por la digitalización del municipio?

R: Apuesto por la digitalización al 100% estuvimos reunidos en México con Google Latinoamérica y nos expresaron que han estado haciendo ejecución de proyectos en 52 municipios de Latinoamérica, y apostamos a que Panamá sea uno de los pioneros en este tipo de inversiones. Apenas iniciemos nuestro periodo el 1 de julio vendrían apoyarnos con la tecnología y con las mejores prácticas que se han hecho en otros países de Latinoamérica.