Martín Torrijos: ‘Integraré un gobierno de unidad con jóvenes que han demostrado capacidad y coraje’

El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, reafirmó su compromiso de integrar un gobierno de unidad al que invitará a buenos panameños como lo hizo con Rubén Blades y Ana Matilde Gómez, además de Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva y otros jóvenes con capacidad y coraje.

Los señalamientos de Torrijos Espino se dieron en las instalaciones de la Feria de David, provincia de Chiriquí y La Placita San Juan de Dios, de Santiago de Veraguas, donde realizó su cierre de campaña.

El ex gobernante aseguró que el equipo de gobierno estaría conformado también por profesionales íntegros como: Rosario Turner, como Vicepresidenta, Alberto Alemán Zubieta, Julio César Dely Valdés, Michelle Cansarí, Juan Carlos Arango, Juan McKay y Gabriel Diez Montilla, entre muchos más.

Reiteró que a partir del 5 de mayo el país recobrará la decencia y se retomará el Torrijismo, que garantizará que las oportunidades lleguen a los panameños más necesitados del país.

“Vamos a cumplir, a recuperar Panamá de las manos de la corrupción y lucharemos por ti, por tu familia y por este país. En mi gobierno [2004-2009] pusimos en marcha la ampliación del Canal, resolvimos el problema [pensiones] de la Caja del Seguro Social (CSS) y cambiamos la Constitución Nacional, sin trauma ni confrontación; y creamos la Red de Oportunidades, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y las nuevas instituciones de seguridad, sin embargo, los últimos gobiernos lo hicieron “robando y eso no tiene validez”, expresó.

El candidato presidencial reiteró que a partir del próximo domingo va a sacar la corrupción e impunidad. “Yo no vengo a taparle nada a nadie en este país, ni a los ladrones de antes, ni a los ladrones de ahora. No gobernaré con la dirección del PRD ni con el actual gobierno que se están llevando este país”, insistió.

“Recuperamos la confianza y tuvimos un récord histórico en inversiones, en exportaciones, incluyendo las agrícolas; y en empleo fueron 250 mil; dejamos en marcha la ampliación del Canal; becamos a miles de panameños por méritos, no por influencia, en especial, a indígenas y jóvenes realmente necesitados; resolvimos el problema de pensiones de la CSS garantizando que nuestros jubilados siguieran cobrando por 20 años”, reiteró el exmandatario.

Igualmente, enfatizó que no se rodeará de ladrones; de ministros que roban y luego huyen de la justicia.

“Estoy tan seguro de lo que les estoy planteando que he dicho que, si al término de tres años no he cumplido con las propuestas, llamaremos a una consulta popular, y si los panameños deciden que no merezco seguir, voy a llevar inmediatamente una reforma a la Constitución para introducir la revocatoria de mandato sobre mi como Presidente, con efecto inmediato”, destacó.

En ambos actos multitudinarios, en David y Santiago, el candidato presidencial del PP, reafirmó que ganará este 5 de mayo para recuperar el país de las manos de la corrupción, de los incapaces e improvisados.