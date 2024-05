Mulino recibió $3,075,700 en donaciones privadas

La candidatura presidencial de José Raúl Mulino logró recaudar en donaciones privadas $3,075,700 para la campaña política de las cuales gastó $2,815,077, de acuerdo al informe publicado en la página web del Tribunal Electoral.

El informe revela que la mayor cantidad de donaciones se dio el 2 de mayo, un día antes de que la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo que decretó constitucional la candidatura de Mulino para la presidencia por los partidos Realizando Metas y Alianza que terminó ganando el domingo 5 de mayo con 778,763 votos.

Antes del 2 de mayo, la candidatura de Mulino solo recibió cinco donaciones privadas que suman $26,000, de las cuales dos fueron de las sociedades anónima Fidau S.A y Agro S.A, por $10,000 cada una.

El jueves 2 de mayo, cuando las encuestas reiteraban a Mulino como el favorito de los votantes para ganar las elecciones, hubo una lluvia de donaciones privadas en la que resaltan la de GDI Pharma S.A, GDI Logistic S.A, Distivet S.A e International Pharmacy P por $50,000 cada una.

El 3 de mayo, cuando los panameños amanecieron con la noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la campaña de Mulino, cuyo tesorero fue Ventura Vega, recibió donaciones por cheque y transferencia bancaria y entre sus donantes de ese día resalta de la Desarrollo Inmobiliario La Pradera por $50,000 y una particular de Fe Salazar Mejia por $40,000.

Al día siguiente de las elecciones generales, cuando Mulino ya era presidente electo del país, continuaron las donaciones privadas hasta el 15 de mayo, cuando recibió la última contribución económica privada por la suma de $50,000 de la sociedad anónima Urkiola Investments S.A, de acuerdo al informe presentado ante el Tribunal Electoral.

Ayer lunes venció el plazo para que los candidatos a los distintos cargos de elección popular que fueron electos presentaran sus informes de ingresos y gastos de las donaciones privadas que, en el caso de presidente, podrían recibir hasta $10 millones.

Hasta el mediodía de ayer, el 56% de los candidatos electos habían presentado su informe de ingresos y gastos y los que no habían hecho tenían hasta las 11:59 de la noche para presentarlo de manera online. Las autoridades electas que no presentan el informe serán multados y los candidatos que no resultaron ganadores tienen hasta 60 días, después de las elecciones, para presentar el informe.