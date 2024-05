Omar Ortega le arrebata la curul a Zulay Rodríguez; la diputada denuncia irregularidades en el TER del Tribunal Electotal

El actual representante del corregimiento de Belisario Frías, en San Miguelito, Omar Ortega, quien es candidato a diputado por el partido Realizando Metas (RM) le habría arrebatado con votos la curul a la actual diputada Zulay Rodríguez, según los últimos resultados suministrados por el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER).

Aunque Rodríguez desde la elección del pasado domingo se mantenía según el TER como ganadora de una de las siete curules en disputa en San Miguelito, en horas de la tarde de este miércoles Omar Ortega, superó en el conteo a Rodríguez, faltando solo seis mesas por escrutar, de un total de 524 mesas.

Hasta las 7:37 de la noche de este miércoles Ortega mantenía 17,358 votos a su favor logrando hasta ese momento alcanzar la curul restante por residuo, mientras que Rodríguez aparecía con 12,182 votos.

En conferencia de prensa, la diputada Rodríguez culpó al TER del Tribunal Electoral (TE), advirtiendo de supuestas irregularidades para quitarle la curul.

“Quiero denunciar las irregularidades que está cometiendo el Tribunal Electotal con el TER. Hasta hace dos horas yo aparecía con 12 mil 283 votos e inexplicablemente el TER del Tribunal Electoral me quitó 94 votos, fue a la única que le quitaron”, dijo.

Manifestó que cuando fue al TER le dijeron que no tenían la información completa de las Juntas de Escrutinio y cuando fue a la Junta de Escrutinio ellos le señalaron que no sabían porque el TER se había adelantado a la información que ellos no tenían. “El TER no puede quitar ni sacar votos que no avale la Junta de Escrutinio”, precisó.

Manifestó que hoy en la mañana dio declaraciones y dijo imaginarse que por eso nuevamente recibió un pase de factura del gobierno, como asegura, “lo han hecho durante toda la actual administración”.

“Yo he sido una persona perseguida por el gobierno de Laurentino Cortizo y de Gaby Carrizo, ellos no me perdonan a mi el haber denunciado actos de corrupción, ellos no me perdonan a mi haber hecho señalamientos graves contra el magistrado Luis Guerra y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

Agregó que ha sido la única perseguida en este gobierno y que no puede ser que ahora los magistrados del Tribunal Electoral a través del TER, “se estén prestando para quitarme votos para redistribuirlo y dárselo a otros candidatos; eso no es correcto, nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, la democracia del país no quiere que pases estas cosas”, concluyó.

Las otras seis curules de San Miguelito, según el TER han sido ganadas por Eduardo Gaitán, Alexandra Brenes, Luis Duke (Cociente) y Ángel Ortega (Residuo); todos de la Coalición Vamos y Eduardo Camacho (Cociente) de RM y Raúl Pineda (Medio Cociente), por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).