Orillac: ‘No estamos dispuestos a derogar la ley’

El Gabinete completo de la administración de José Raúl Mulino salió en defensa de la Ley 462 que rige la Caja de Seguro Social (CSS), así como el memorándum de entendimiento firmado con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ante una segunda semana de huelgas de diferentes sectores profesionales y civiles.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, dejó claro que lo que se ha dicho hasta el momento sobre la ley del Seguro Social es desinformación y que lo aprobado en la Asamblea, aunque no es perfecto, no afecta a los sectores que se mantienen en protesta.

“No estamos dispuestos a derogar la ley”, dejó en claro el ministro Orillac.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, culpó al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) de “impedir que el progreso llegue a nuestro país”. Según Muñoz, gracias a este sindicato se mantienen paradas obras como la línea 3 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal de Panamá y el cuarto puerto.

Asimismo, manifestó que el Suntracs impide que la salud y el agua llegue a la población debido a que obras se mantienen detenidas debido a “la agenda oculta y de trasfondo” de este grupo.

“Hago un llamado a la clase trabajadora para que asista a sus obras, porque no pueden esperar, los panameños no esperan más porque ellos tengan una agenda oculta. Suntracs tiene que poner sus barbas en remojo, porque no están defendiendo a los panameños, están defendiendo sus intereses particulares”, destacó la ministra.