Además, dijo que ella publicaba en sus redes sociales información de la candidatura de Mulino y la llamaban para preguntarle porque no publicaba información referente a Martinelli. “Porque no es lo mismo”, añadió.

“Le recomendaría a la colega @MyrnaOrtegatv que busque ayuda profesional, al parecer, no está pasando su mejor momento. En cualquier campaña se viene a trabajar y no a estar ausente. Por ética profesional, no hablaré de sus comentarios y su trabajo”, indicó Salazar en su cuenta de X.

“ La causa de Martinellli no la puedo apoyar. Refugiado en una embajada que persigue periodistas y que destierra a sus connacionales. Yo no puedo estar de acuerdo. Es un corrupto. A José Raúl siempre lo apoyaré ”, publicó Ortega en su cuenta personal de X.

En tanto, la ex primera dama Marta Linares de Martinelli en su cuenta de X le dijo a Ortega que ella no estaba metida en la campaña política.

“Que mentirosa! Yo no estoy metida en la campaña, eso se lo dejos a los asesores.Tengo años que no veo a esa periodista. Yo no soy ninguna sucia señora Ortega. Respete como yo la respeto a Ud. Tengo años que no he dirigido 1 palabra a ella. Ni siquiera la he visto en Años! O sea.. “, indicó Linares de Martinelli.