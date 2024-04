Presidenciables plantean desburocratizar trámites y atacar la corrupción para reactivar la economía

Acabar con la burocracia en la tramitología para la apertura de negocios, frenar la corrupción y facilitar las inversiones para lograr la reactivación económica del país, fueron algunas de las propuestas hechas por los candidatos presidenciales que participaron ayer en el cierre de la Conferencia Anual de Ejecutivos (Cade), que organizó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

El candidato a la vicepresidencia de la República de la alianza por el partido Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista, José Blandón, quien acudió en representación de Rómulo Roux, fue el primero en intervenir en este foro y afirmó que como gobierno no gastarán más allá de lo que se recibe.

También abogó por la reducción de la planilla estatal y la reducción de gastos de funcionamiento innecesarios. “Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eliminando la corrupción y la discrecionalidad de muchos funcionarios y combatir el tema de los sobrecostos”, dijo.

Para generar la inversión privada indicó que hay que revisar la ley de las APP, eliminar los obstáculos administrativos, establecer un gobierno digital. “Hoy hay cerca de 230 trámites administrativos que pueden ser digitalizados, pero no lo hacen por falta de voluntad política”.

En tanto, el candidato presidencial de Realizando Metas (RM) y el Partido Alianza, José Raúl Mulino, manifestó que en su gobierno el Estado dejará de ser un estorbo para convertirse en un facilitador.

Propuso romper, por parte del gobierno, toda la tramitología que obstaculiza por completo el incentivo y la movilización del recurso privado interesado en trabajar en obras y proyectos para beneficio del país.

Mulino afirmó que tienen muchas quejas, tanto locales como internacionales, en torno a la cantidad de tranques de pagos y de refrendos en la Contraloría General de la República, “que se ha convertido en la institución más obstaculizadora del Estado y del progreso de la inversión privada en Panamá. Algo hay que hacer y muy pronto con esa institución que simplemente no funciona”, precisó.

Manifestó, además, que su gobierno va a implementar el mayor programa de primer empleo de este país, en donde cada joven que contrate el sector privado, el gobierno le pagará la mitad del salario durante seis meses.

Mientras que el candidato presidencial por la libre postulación Melitón Arrocha sostuvo que para la reactivación económica hay que hacer propuestas y poner la casa en orden. “Yo lo que he planteado es actuar con responsabilidad y más responsabilidad”.

Expresó que contamos con un gobierno que ha perdido el norte y la planilla ha crecido grandemente, por lo que propuso la racionalización del gasto y la desburocratización en el sector público. “Tenemos que darle la vuelta a cómo el funcionario piensa, porque solo con la generación de empresas se van a generar impuestos para luego hacer carreteras”.

De igual manera, establecer un sistema de auditorías de las declaraciones de bienes patrimoniales a diputados, ministros, cónsules, entre otros funcionarios y darles continuidad. “Debemos tener un sistema aleatorio para auditar esas declaraciones”, dijo.

En cuanto a la crisis que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), Arrocha manifestó que es imposible que se resuelva este problema sin tener la posibilidad de revisar medidas paramétricas. “Eso hay que decirlo, sobre todo en el contexto en que se va a heredar el gobierno”.

En tanto, Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca), insistió en realizar una consulta popular, un plebiscito que no requiere pasar por la Asamblea, en el que se plantee, por ejemplo, reducir el número de diputados, reducir la cantidad de circuitos electorales, instituir la segunda vuelta electoral o eliminar los privilegios de algunos funcionarios. “El gobierno va a promover el sí y abrumadoramente la población dará el sí. En esta nueva constitución se harán cambios profundos”, aseguró.

Lombana también planteó digitalizar y desburocratizar los trámites en las entidades públicas de manera transversal. “Construir un gobierno digital sin corrupción. No es solo contratar sofware y consultorías, sino que funcionen eficientemente”.

En materia de justicia y seguridad jurídica expresó que no puede ser que haya decisiones judiciales que demoren 6 años, 8 años, 10 años y otras que no se decidan. “Ignorar la Constitución y la justicia es lo que pone en riesgo la seguridad jurídica del país”.

Lombana fue enfático en señalar que no pactará con delincuentes e insistió en que limpiará y depurará la Policía Nacional. “El gobierno no puede combatir el crimen, si el crimen está dentro del gobierno. Vamos a judicializar a las bandas criminales, no solo las bandas criminales que operan en las calles, sino las del sector político y a veces las del sector privado”, dijo.

Para Maribel Gordón, candidata presidencial por la libre postulación, su propuesta de gobierno recoge los intereses de los diversos sectores sociales, incluyendo el sector productivo empresarial.

No obstante, destacó que Panamá es el segundo país con más inequidad en Latinoamérica, y no basta con hablar de una propuesta de carácter economicista, sino de una propuesta de carácter general para garantizar el desarrollo social.

Destacó que hay que romper con el modelo económico actual que no solo camine hacia el desarrollo y crecimiento, sino que también apunte al bienestar humano y al respeto de la naturaleza.

Gordón abogó por proteger y promover al productor nacional, a los pequeños productores y garantizar la seguridad alimentaria. “Hay que desmantelar las estructuras monopólicas y oligopólicas que perjudican al productor y al consumidor. Hay que cerrar esas estructuras como base para garantizar la alimentación sana a precios justos. No puede haber empresa con bienestar, si la población está condenada a la miseria”, exclamó.

Los candidatos presidenciales Martín Torrijos; del Partido Popular (PP); José Gabriel Carrizo; del PRD y Molirena, y la candidata por la libre postulación Zulay Rodríguez, no asistieron al evento y tampoco enviaron a su candidato a la vicepresidencia.