Presupuesto General 2025, ¿Cuáles son las opciones para su aprobación?

Los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, definirán hoy cuál será el futuro del proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2025, el cual tras sufrir algunos cuestionamientos y recomendaciones de esta instancia legislativa, fue incrementado por el Órgano Ejecutivo a 30 mil 111 millones de dólares.

En tal sentido, el secretario de la Comisión de Presupuesto, el diputado Manuel Cohen informó que hoy lunes el presidente de esta instancia, el diputado Sergio Gálvez va a reunir a los comisionados, porque existe la voluntad de los quince comisionados de sacar adelante este proyecto.

“Nosotros nos sentimos muy bien respaldados por la respuesta en la resolución 99 que nos envió el Ejecutivo, ya que principalmente se está respetando la ley, se está cumpliendo con la asignación del 7% para el sector Educación, se está cumpliendo con los gobiernos locales y especialmente se agregó allí lo del tanquesito de gas. No podíamos dejar tampoco por fuera, los intereses preferenciales de hipotecas, y fue de gran satisfacción para nosotros ver que por iniciativa del Ejecutivo, subieron el presupuesto del Ministerio de Salud. Hemos recibido una respuesta muy positiva, con mucho respeto, ambos órganos del Estado estamos trabajando y esperamos poder hacer el trabajo y sacar este proyecto a tiempo y con tiempo”, sostuvo Cohen.

Detalló que entre las fórmulas para aprobar este proyecto es que los diputados de la Comisión de Presupuesto se pongan de acuerdo y decidan escoger qué vistas presupuestarias de las diversas instituciones harán y tratar de regular un poco la intervención de los diputados.

“Estamos hablando media hora y otra media hora en segunda vuelta. Matemáticamente eso no da, nos iríamos hasta fin de año. La otra fórmula es que el presidente se disponga a llamarnos a sesiones extraordinarias, pero nosotros seguimos trabajando como si nos estuvieran llamando a sesiones extraordinarias porque queremos cumplir con la ley”, afirmó Cohen.

Explicó que la aprobación en primer debate de este proyecto de ley debe definirse pronto porque la Asamblea tiene hasta el 31 de este mes, cuando cierra el periodo ordinario de sesiones, para darle primer, segundo y tercer debate, salvo que salga de la Comisión y aunque el pleno no tenga tiempo, el presidente de la República decida llamar a sesiones extraordinarias. “Los quince miembros de la Comisión estamos dispuestos a trabajar todos los días y las horas que sean necesarias”, afirmó Cohen.

Al respecto, el diputado de la bancada independiente Vamos, Betserai Richards, quien forma parte de la Comisión de Presupuesto, manifestó que para avanzar en la discusión del proyecto de presupuesto existen varios caminos que se definirán esta misma semana.

Indicó que uno de ellos sería recortar las vistas presupuestarias priorizando en las instituciones con mayor impacto en el país, para posteriormente someterlo a votación en la Comisión y el pleno.

Por otro lado, precisó, y que asegura, dependería de la propia Asamblea, sería continuar responsablemente con las vistas presupuestarias de todas las instituciones, incluyéndolas dentro de un llamado del Ejectuvo a sesiones extraordinarias para este tema que es tan importante.

“Todo dependerá de la voluntad política que exista entre el Órgano Éjecutivo y el Órgano Legislativo y la armónica colaboración que se promueva en los próximos días. Apelamos a que la decisión que se tome sea la mejor, pensando en lo mejor para el país”, precisó Richards.

Mientras que el diputado Carlos Afú, de la bancada de Cambio Democrático (CD), expresó que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman hizo lo correcto al reajustar el presupuesto asignando las partidas que por ley le corresponden a educación, las universidades y a los gobiernos locales.

“Lo que queda es aprobar el presupuesto, cualquier necesidad que surja ya será para febrero, marzo y abril, cuando el ministro pueda conseguir las partidas para poder hacer los traslados para las instituciones a las que no tienen los recursos”, dijo.

Afú expresó que “sí van a dar” los tiempos para aprobar el proyecto de presupuesto, ya que muy probablemente los comisionados de Presupuesto harán una resolución para hacerlo lo más rápido posible.

“Aquí no se tiene ninguna mala intención de no aprobar el presupuesto, porque hay que hablar con la verdad, no hay plata”, exclamó.

Mientras que el también diputado Julio De La Guardia expresó que aún hay tiempo para aprobar el proyecto de presupuesto, si hay voluntad de todas las partes.

“Nosotros como bancada no queremos ser un obstáculo para el gobierno, queremos apoyar al gobierno a que se puedan lograr ejecutar todos los proyectos para beneficio del país”, destacó.

Señaló que lo importante del ajuste hecho al proyecto de presupuesto es poder cumplir con las distintas leyes vigentes y parámetros que tiene el gobierno y poderlas cumplir

“Como todo, hay que apretar el cinturón, pero yo creo que con los 30 mil millones de dólares el país puede continuar y avanzar. Habrá que conversar con los otros comisionados y lograr acuerdos para sacar este presupuesto lo más pronto posible y si hay que trabajar hasta tarde, trabajaremos hasta tarde”, concluyó De La Guardia.