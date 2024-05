Proponen eliminar salario del vicealcalde del distrito de Panamá

El vicealcalde electo del distrito de Panamá, Roberto Ruiz Díaz manifestó su interés en eliminar el salario de esta figura.

Ruiz Díaz es parte del equipo del alcalde electo, Mayer Mizrachi. “Lo que le dije a Mayer fue: vamos a eliminar el salario al vicealcalde; si el vicealcalde no tiene funciones, no tiene porqué cobrar”, anunció el funcionario en la emisora Shok Multimedia.

“El vice alcalde no tiene funciones pero sí salario (...) Yo he sido un crítico de los dobles salarios. Yo demandé a la Corte (Suprema de Justicia) porque habían alcaldes, suplentes que recibían dos salarios”, señaló Ruiz Díaz

“Hay muchos que tienen dobles salarios pero no tienen funciones. Lo que le dije a Mayer es: vamos a eliminar el salario al vicealcalde. Si el vicealcalde no tiene funciones no tiene porque tener un salario”, remarcó.

El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, y su homólogo electo, Mayer Mizrachi, realizaron este viernes 10 de mayo, en el edificio Hatillo, su primera reunión de transición.

“El Municipio de Panamá es grande, tiene mucha información y lo que hay ahora es un primer contacto entre las autoridades electas, es decir, Mizrachi y Fábrega, es simplemente conocernos e intercambiar comentarios”, explicó Ruiz Díaz.

Fábrega destacó su compromiso de 27 años con el servicio público, siendo legislador y ahora alcalde del distrito capital.