Pugna por una curul del Parlacen

El presidente del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, cuestionó al Tribunal Electoral (TE) por supuestamente querer asignarle una curul al Parlamento Centroamericano (Parlacen), al secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Rubén De León, quien era el candidato número 2 de la lista del PRD para este cargo.

Para el partido RM, según los votos presidenciales obtenidos en las elecciones del 5 de mayo pasado, a esta agrupación política le correspoderían 10 diputados al Parlacen, y al PRD solo un escaño, el cual se le asignaría a Benicio Robinson por ser el número uno en la lista, y no De León.

El resto de las curules al Parlacen se asignarían de la siguiente manera: Partido Alianza, una curul; Partido Popular (PP), cinco escaños; Partido Panameñista, dos curules, y por la excandidata presidencial por la libre postulación Zulay Rodríguez, saldrían dos diputados al Parlacen.

El pasado lunes la presidente de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE), Nivia Castrellón, informó que en estos momentos se encuentran en un proceso de análisis interno antes de proceder con la asignación de curules y las proclamaciones correspondientes al Parlacen.

Explicó que la demora se debe a que la Junta Nacional de Escutinio recibió recientemente del Tribunal Electoral, la certificación de los partidos que subsistieron y que se hacen las evaluaciones correspondientes.

Frente al hecho de que aún no se conoce oficialmente la lista de los 20 diputados electos del Parlacen, luego de haber pasado un mes de haberse realizado las elecciones, Martinelli en su cuenta de la red social X posteó que: “Esto es un atraco darle a quien no ganó una curul en el Parlacen a quien no le pertenece y más siendo a Rubén De León”.