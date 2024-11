Roberto Henríquez abandonará el CD para unirse a RM

Roberto Henríquez, quien recientemente perdió en las elecciones internas de Cambio Democrático (CD), decidió sumarse al partido en gobierno Realizando Metas (RM), creado por el expresidente Ricardo Martinelli.

La decisión llega apenas días después de la contienda electoral del pasado 27 de octubre, en la que Henríquez obtuvo un respaldo cercano al 40% de los convencionales, sin lograr la victoria frente a Yanibel Ábrego, la ahora presidenta del partido CD.

“Queridos copartidarios de Cambio Democrático, el pasado 27 de octubre celebramos nuestra Convención Nacional. El 40% de los convencionales me dio su apoyo; sin embargo, no ganamos. Durante la campaña siempre dije que un partido no debe estar permanentemente en una guerra civil, por tanto, dejemos que los ganadores sigan su camino. Yo voy a caminar otro sendero”, expresó Henríquez en un mensaje dirigido a sus seguidores, anunciando su paso al partido RM.

Henríquez también ha hecho un llamado a sus simpatizantes a unirse a RM y lo acompañen en su inscripción el próximo jueves 14 de noviembre, en la sede del Tribunal Electoral ubicada en el Centro Comercial Multimax, Tumba Muerto.

En sus palabras, subrayó su compromiso: “No puedo prometerles más que sudor y esfuerzo dentro de este nuevo partido para nosotros, pero vamos a contribuir al engrandecimiento de Panamá y vamos a poner al próximo presidente de Panamá en el año 2029”.

Esta derrota representa un golpe no solo para Henríquez, sino también para Ricardo Martinelli, quien respaldó públicamente su candidatura en un intento de recuperar el control de Cambio Democrático.

Martinelli, fundador de CD, había perdido influencia en el partido desde la elección de Rómulo Roux como presidente de la Junta Directiva, quien se convirtió en un adversario político. El apoyo de Martinelli no fue suficiente para contrarrestar el respaldo mayoritario que Ábrego recibió en la convención, a la que acudió el 99.6% de los convencionales habilitados para votar.

Tras esta segunda derrota, Martinelli parece enfocar sus esfuerzos en el crecimiento de Realizando Metas, donde Henríquez también proyecta un papel de liderazgo.