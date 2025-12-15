  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Subsidio electoral: Coalición Vamos y Movimiento Otro Camino rechazan acusaciones del contralor Flores

Alexandra Brenes, diputada independiente de San Miguelito,
Alexandra Brenes, diputada independiente de San Miguelito, Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/12/2025 12:49
El contralor justificó las acusaciones argumentando que quienes exigen transparencia deben empezar por casa, y sugirió que las críticas hacia su gestión son una estrategia dilatoria

Las declaraciones del Contralor General de la República, Anel Flores, sobre la supuesta falta de rendición de cuentas del subsidio electoral por parte de diputados independientes y líderes políticos han provocado una oleada de rechazo y fuertes críticas.

Figuras clave del movimiento independiente y de la Coalición VAMOS han calificado las acusaciones de irresponsables, falsas e incluso como un intento de desviar la atención de cuestionamientos de fondo que enfrenta la propia Contraloría.

Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), fue uno de los primeros en reaccionar, negando categóricamente los señalamientos del Contralor Flores.

“Rechazamos categóricamente los irresponsables señalamientos del Contralor... insinuando que MOCA no ha rendido cuentas. Esto es falso. Hemos cumplido con absolutamente todo lo exigido por las leyes y lo seguiremos haciendo,” afirmó Lombana.

El presidente de MOCA enfatizó que la lucha contra la corrupción debe basarse en el “rigor y la verdad” y no en insinuaciones dirigidas contra quienes exigen transparencia.

La diputada de la Coalición VAMOS por el circuito 9-1, Janine Prado, desmintió implícitamente la falta de rendición de cuentas al aclarar la disposición total de su subsidio:

“Es importante ser claros: renuncié al 100 % de ese subsidio, destinándolo a Senacyt para investigación contra el cáncer”, comentó Prado, quien además elevó la crítica al plantear una pregunta de fondo: “¿quién está fiscalizando hoy las transferencias extraordinarias a los municipios y sus posibles vínculos políticos?”

Alexandra Brenes, diputada independiente de San Miguelito, también rechazó firmemente la afirmación del Contralor, señalando que su informe ya fue presentado al Tribunal Electoral y que ha cumplido íntegramente con la normativa.

Brenes explicó que la solicitud de prórroga que realizó está expresamente permitida por la Ley 32 de 1984 y la propia Resolución 2701 de 2025 de la Contraloría.

Tildó las declaraciones de la Contraloría de “lamentables, aunque predecibles”, y las enmarcó como un intento de distraer al país de temas más urgentes y serios:

“El país sigue esperando explicaciones claras sobre la entrega discrecional de más de 10 millones de dólares en fondos de descentralización, cuyo destino aún no ha sido debidamente aclarado”, señaló la diputada.

Brenes también cuestionó los posibles conflictos de intereses relacionados con el proyecto de bioetanol y la participación accionaria del Contralor en ingenios azucareros.

El contralor, durante una entrevista con TVN Noticias, señaló públicamente a varios diputados independientes y líderes de partidos, principalmente de la Coalición VAMOS y el Movimiento Otro Camino (MOCA), por supuestamente no haber presentado la rendición de cuentas del subsidio electoral.

Fue explícito al listar a quienes considera han incumplido con la transparencia, usando un tono coloquial y directo.

“Es la lista de los diputados que no han cumplido con su rendición de cuentas. La mayoría son del Partido Vamos o del la coalición Vamos, como le quieran decir. Ay, papi. Que no han cumplido con la rendición de cuentas [...] Roberto eh Ricardo Lombana, él no ha cumplido con ninguna rendición de cuentas... Ellos no han cumplido con ninguna rendición de cuentas”, detalló el contralor.

Flores también extendió la crítica a las colectividades, mencionando que solo cuatro partidos han cumplido con la rendición, mientras que el PRD y el Molirena no lo han hecho.

Justificó las acusaciones argumentando que quienes exigen transparencia deben empezar por casa, y sugirió que las críticas hacia su gestión son una estrategia dilatoria.

“Pero estos son los que se rascan la ropa y los vamos también. Aquí está Alexandra Brenes... aquí hay varios que no han cumplido ni siquiera con rendición de cuentas, pero son los primeros en que se rasgan la ropa diciendo señalando a temas del estado y está mal... Yo sé que todo esto que ha venido es para desviar esto”, sentenció.

Flores concluyó advirtiendo que solicitar prórrogas está bajo revisión y anunció auditorías a los fondos post-electorales de los señalados: “La plata del panameño es sagrada. Y vamos a ver qué fue que lo hicieron”, dijo.

VIDEOS
Lo Nuevo