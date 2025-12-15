Subsidio electoral: Coalición Vamos y Movimiento Otro Camino rechazan acusaciones del contralor Flores

La diputada de la Coalición VAMOS por el circuito 9-1, Janine Prado, desmintió implícitamente la falta de rendición de cuentas al aclarar la disposición total de su subsidio:<i><b>'Es importante ser claros: renuncié al 100 % de ese subsidio, destinándolo a Senacyt para investigación contra el cáncer'</b></i>, comentó Prado, quien además elevó la crítica al plantear una pregunta de fondo: <i><b>'¿quién está fiscalizando hoy las transferencias extraordinarias a los municipios y sus posibles vínculos políticos?'</b></i>