Subsidio electoral: Coalición Vamos y Movimiento Otro Camino rechazan acusaciones del contralor Flores

Las declaraciones del Contralor General de la República, Anel Flores, sobre la supuesta falta de rendición de cuentas del subsidio electoral por parte de diputados independientes y líderes políticos han provocado una oleada de rechazo y fuertes críticas. Figuras clave del movimiento independiente y de la Coalición VAMOS han calificado las acusaciones de irresponsables, falsas e incluso como un intento de desviar la atención de cuestionamientos de fondo que enfrenta la propia Contraloría. Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), fue uno de los primeros en reaccionar, negando categóricamente los señalamientos del Contralor Flores. “Rechazamos categóricamente los irresponsables señalamientos del Contralor... insinuando que MOCA no ha rendido cuentas. Esto es falso. Hemos cumplido con absolutamente todo lo exigido por las leyes y lo seguiremos haciendo,” afirmó Lombana. El presidente de MOCA enfatizó que la lucha contra la corrupción debe basarse en el “rigor y la verdad” y no en insinuaciones dirigidas contra quienes exigen transparencia.

La diputada de la Coalición VAMOS por el circuito 9-1, Janine Prado, desmintió implícitamente la falta de rendición de cuentas al aclarar la disposición total de su subsidio: “Es importante ser claros: renuncié al 100 % de ese subsidio, destinándolo a Senacyt para investigación contra el cáncer”, comentó Prado, quien además elevó la crítica al plantear una pregunta de fondo: “¿quién está fiscalizando hoy las transferencias extraordinarias a los municipios y sus posibles vínculos políticos?”

Alexandra Brenes, diputada independiente de San Miguelito, también rechazó firmemente la afirmación del Contralor, señalando que su informe ya fue presentado al Tribunal Electoral y que ha cumplido íntegramente con la normativa. Brenes explicó que la solicitud de prórroga que realizó está expresamente permitida por la Ley 32 de 1984 y la propia Resolución 2701 de 2025 de la Contraloría. Tildó las declaraciones de la Contraloría de “lamentables, aunque predecibles”, y las enmarcó como un intento de distraer al país de temas más urgentes y serios: “El país sigue esperando explicaciones claras sobre la entrega discrecional de más de 10 millones de dólares en fondos de descentralización, cuyo destino aún no ha sido debidamente aclarado”, señaló la diputada. Brenes también cuestionó los posibles conflictos de intereses relacionados con el proyecto de bioetanol y la participación accionaria del Contralor en ingenios azucareros.