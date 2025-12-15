El mexicano Guillermo del Toro se une a la ola de reacciones por la muerte de Rob Reiner

Al igual que Del Toro, King escribió en su cuenta de X su reacción de 'horror y tristeza' ante el presunto asesinato de los artistas.'<i><b>Estoy horrorizado y entristecido por la muerte de Rob Reiner y Michele. Un amigo maravilloso, aliado político y cineasta brillante (incluidas dos de mis películas). Descansa en paz, Rob. Siempre estuviste a mi lado',</b></i> dijo el autor, quien destacó el trabajo del cineasta sobre sus obras con las películas ‘Misery’ (1990) y ‘Cuenta conmigo’ (1986).Por su lado, Kathy Bates, protagonista de ‘Misery’ -la película con la que se hizo ganadora del Óscar en 1991- dijo estar 'horrorizada' ante la muerte de Reiner.Además expresó su amor por el cineasta a quien calificó de 'brillante y amable', un hombre 'que hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista'.Rob Reiner fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, y deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.Al momento la Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, informó este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.