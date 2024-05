Vásquez: ‘Me voy de la Asamblea sin que nadie pueda apuntarme como un corrupto’.

En el último día de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez afirmó que “yo me voy de aquí -de la Asamblea- sin que nadie pueda apuntarme como un corrupto”.

Vásquez, quien no buscará reeligirse en el cargo en las elecciones de este domingo 5 de mayo, a manera de despedida del recinto legislativo manifestó que aunque hay gente que no está de acuerdo con su postura y que no gusta de él, ese es su derecho, “pero -apuntarme- como un corrupto... nunca”, exclamó.

Agregó que “hay gente allá en Los Santos, el caso del señor Afú, que después de haber sacado plata diciendo... ahora quieren regresar. Eso no es lo que el país necesita, el país requiere de liderazgos distintos, de gente nueva que se sume, aún a los partidos políticos, pero de gente nueva que se sume a esa transformación del país”, indicó.

En cuanto a lo que serán las elecciones de este 5 de mayo, Vásquez precisó que lo que espera es “que haya una plancha y que los ahoguemos con votos independientes para la Asamblea, en los gobiernos locales y las alcaldías”, dijo.

Al ser consultado sobre los elogios a su labor en la Asamblea al igual que la del diputado Gabriel Silva, que les dio el candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos, Vásquez expresó que recibe con respeto y agradecimiento todas las palabras lindas que se tengan hacia la gestión realizada.

”Yo lo que espero es que Gabriel yo y otros, podamos seguir siendo modelos de ese nuevo estilo de política, eso es lo que queremos, seguir sirviendo como personas honestas que somos e inspirar a más personas a atreverse a servir”, enfatizó.

Sostuvo que la Coalición Vamos, un movimiento político al cual impulsa junto a Silva, y que mantiene cientos de candidatos a diversos puestos de elección popular en la actual contienda electoral, en estos momentos no está concentrado en la campañas presidenciales, sino que están enfocados en la Asamblea, en las juntas comunales y municipios; “lo que pueda pasar después, habrá que verlo después”, concluyó.