Zulay Rodríguez: y su proyecto del nuevo canal a nivel

La candidata presidencial Zulay Rodríguez, miembro del Partido Revolucionario Democrático, corre por la libre postulación para el cargo de presidente y diputada en el circuito 8-2, pero también apuesta a ser la alcalde de San Miguelito bajo la plataforma del partido Realizando Metas.

En su propuesta destaca la construcción de un nuevo canal interoceánico que ubica en el sector oeste del país, pero a nivel, lo que representaría un tercer canal que operaría con agua salada para atender la flota que actualmente no cabe por las esclusas ampliadas.

La candidata no logró explicar qué futuro tendría el Canal construido por los estadounidenses, o tampoco cómo funcionaría el país con tres vías interoceánicas. Centró la conversación en su nueva propuesta, cuyo valor de construcción no definió o de dónde se obtendría el dinero. Lo que sí indicó es que según los cálculos de su equipo técnico la construcción generaría más de 800.000 empleos.

¿HARÁ CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN?

R: En este momento tengo en la Asamblea un proyecto de ley que pretende incluir una quinta papeleta en las próximas elecciones. Esa quinta papeleta es para preguntar si se quiere o no cambiar la Constitución nacional. Si las personas responden que sí, el Tribunal Electoral debe hacer el ejercicio para que las personas consigan las firmas y redacten la constituyente y se cambien los estamentos del Ejecutivo, Judicial y Legislativo. En este caso el doctor Miguel Antonio Bernal es mi asesor, quien afirma que el poder soberano proviene del pueblo.

DÉFICIT DEL IVM DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

P: ¿Cuál es la fórmula?

R: Volver al sistema solidario. Hay que hacer una reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) con un diálogo, pero sin paramétricas. No se les ocurra decir que vamos a cambiar la edad de jubilación o las cuotas obrero-patronales. Si la CSS tuviera una buena administración y las personas en el sector informal se formalizan, no tendríamos ni evasión tributaria ni de la CSS. Además, las personas que se roban la plata, $1.439 millones se han robado de la CSS, ¿quién paga por eso? Hay inmunidad e impunidad.

P: ¿Usted contempla subir la edad de jubilación?

R: No.

P: ¿Las cuotas?

R: No.

P: ¿De qué forma inyectará dinero al programa? R: No haría paramétricas. Si hacemos una buena administración, le pagan lo que deben las entidades a la CSS y quitas la junta directiva que no sirve para nada, créeme que podríamos manejar un mejor sistema solidario. Yo pregunté a Felipe Argote, y dijo que efectivamente la propuesta nos daría un respiro de 10 años más y luego tendríamos que ver cómo podemos invertir. Si nosotros ponemos los puertos a pagar verdaderamente al Estado, podemos fondear a la CSS. Ellos ganan mucho, pero no dan nada al país, por ejemplo.

GENERACIÓN DE EMPLEO

P: ¿Cuál es su estrategia para aumentar el empleo formal?

R: Nosotros estuvimos viendo y el sector que más aporta es el marítimo, que maneja el 6% del comercio mundial. Tenemos un canal que es obsoleto, se ha quedado pequeño en tamaño. Cuando nos hablan de los embalses que quieren hacer, no nos va a servir de nada, porque uno es de $2.500 millones y el otro de casi mil millones. Al final nos estamos quedando cortos. Si no podemos pasar una gran cantidad de barcos, hay que hacer uno nuevo.

P: Acabamos de inaugurar un canal ampliado en 2016...

R: Pero no caben los barcos más grandes. P: ¿Hay una demanda justificada de ese tipo de buques para hacer un nuevo canal?

R: Sí la hay. Por ejemplo, los neopanamax hasta 14.000 TEUS pueden pasar, pero los chinamax no pueden pasar.

P: ¿Cuántos chinamax hay?

R: Bastantes.

P: ¿Tiene un número?

R: 20%. Si nosotros hacemos un nuevo canal que utilice agua de mar, como el Canal de Suez, ¿te imaginas la cantidad de tránsitos?

P: ¿Cuánto costaría ese canal?

R: Los economistas me dijeron que generaría unos 875.000 empleos.

P: ¿Cuánto va a costar y qué tan rentable va a ser?

R: Sí es rentable. P: ¿Tendremos tres vías interoceánicas? R: No, el ampliado y el nuevo, porque el que tenemos ahora necesita agua dulce. Los economistas dicen que costaría $11.000 millones.

P: ¿De dónde vamos a sacar la plata?

R: La sacamos para este canal ampliado. Los expertos me han señalado, ingenieros, que se puede hacer en Panamá Oeste. Sería un canal a nivel integrado con el ferrocarril, desarrollo costero y los 30 puertos.

P: ¿Por qué no busca una propuesta más viable para generar empleos?

R: Porque el sector marítimo representa dos tercios de nuestra economía. Después tendríamos que apostar por el sector turístico.

P: ¿Entonces va a retrasar el desarrollo turístico?

R: Cinco años. Mientras que lo estás construyendo te genera 875.000 empleos directos.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

P: Si usted fuera presidente hoy, ¿cuál sería su primer movimiento para garantizar educación de calidad?

R: Jornadas educativas extensivas. No es rellenar a los estudiantes con más materias, sino de habilidades, destrezas, pensamiento crítico, expresiones artísticas, cultura y deporte. De esta forma se nombra a los maestros que ahora están esperando nombramientos. Debe haber comedores escolares.

P: ¿Qué presupuesto implicaría esto?

R: Le dieron casi $4.000 millones al Ministerio de Educación (Meduca).

P: ¿La propuesta cuánto dinero adicional requeriría?

R: Al Meduca se le dieron $3.000 millones de más y no quiero que eso se vaya en obra muerta, sino que se invierta en estudiantes y profesores. La ministra me dijo que eso requeriría alrededor de $1.000 millones, pero la cifra exacta no te la puedo decir en este momento porque tengo que calcularla. Esto, aunado a que se eliminen las escuelas rancho, que se incluyan carreras técnicas, que se dote de computadoras, carreteras, dar adecuaciones para los niños con necesidades especiales. Eso grosso modo.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

P: ¿Qué mecanismos o políticas públicas empleará para adecentar la gestión gubernamental?

R: La Ley de Contrataciones Públicas y lo que sería Panamá Compra hacen las licitaciones a la medida para favorecer a los que ellos quieren. Debería ser más amplio, menos burocrático y hacer las digitalizaciones. En San Miguelito no pudieron licitar el teleférico porque dice que fueron personas y pidieron un adelanto, tres empresas les dieron adelanto, después fueron nuevamente y dijeron que no, y se declaró desierto el acto.

P: ¿Cuál sería la propuesta?

R: Otra es hacer licitaciones en sobre cerrado. No pongamos de que vamos a llamar a las compañías, sino poner un precio de referencia, pero en sobre cerrado.

P: ¿Cuál sería el método para consultar a la ciudadanía para hacer su gestión más transparente

R: Hay un método infalible que es poner recompensa. Si la gente quiere delatar, hay que dar recompensa. Aquí se ha dado justicia selectiva, así que si le damos un 10% o 15% a quien logre recuperar los bienes del Estado, eso resulta.

RETOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

P: ¿Cuál es su propuesta para combatir la narcopolítica?

R: Yo he escuchado a muchos ministros de seguridad señalar que tienen conocimiento de quiénes son los narcopolíticos. Si lo saben, deben llevarlos al Ministerio Público y cortarlo de raíz. Pero se callan. Dos, debe haber certeza del castigo, pero con el debido proceso. No se pueden hacer informes sin fundamento. La narcopolítica es muy sucia, aquí te ponen testigos protegidos que no dan la cara y que no puedes interrogar y te vienen con informes no sustentados. Eso es muy delicado porque se hacen favores al gobierno de turno. Narcopolítica también es lavado de dinero, ¿qué pasó con el juicio de Odebrecht y los ejecutivos de la empresa que no dieron declaraciones completas, sino dos o tres nombres cuando la fiscalía tenía sobre sus cuentas bancarias?

P: En resumen, ¿cuál es su propuesta?

R: Investigación, certeza del castigo y que se haga para todos, no justicia selectiva. Cuatro, hay que cambiar al procurador general de la Nación, y tener una carrera judicial que se aplique de manera correcta.

AGUA Y MEDIOAMBIENTE

P: ¿Cuál sería su plan para garantizar agua para toda la población?

R: Nosotros tendríamos las cuencas hidrográficas de las cuales podríamos tener agua para la población. Ahora mismo tenemos acueductos que no están funcionando, una red de distribución que tiene fugas, no tenemos suficientes potabilizadoras, no han hecho pozos en lugares estratégicos.

P: ¿Qué hará con el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Idaan)?

R: El Idaan es como el patito feo de todas las administraciones. Solo se invierte en carros cisterna, pero no les das equipo a los funcionarios del Idaan.

P: ¿Haría una autoridad hídrica?

R: El problema es que aquí todo mundo quiere hacer ministerios nuevos, pero cuando escogen a la gente es personal no idóneo, político. Pienso que el personal está, tiene la experiencia, lo que pasa es que no tiene guantes ni equipo. Cuando van a reparar una tubería, no les dan el equipo porque el proceso es burocrático. Hay que desburocratizar el Idaan y aumentar las potabilizadoras y los embalses.

P: ¿Aumentar los embalses?

R: Sí, para nutrir los conductos de agua y que le llegue el agua a las personas. Si tuviéramos un canal a nivel del mar, no tendríamos que gastar de 80 a 100 toneladas de agua.

P: Entonces no necesitaría un embalse...

R: Si hacemos el canal a nivel del mar no lo necesitaremos. Ahora la Autoridad del Canal de Panamá quiere embalse, yo propongo el canal a nivel.

MÁS PERSONAL...

P: ¿Cuándo miente?

R: Es que generalmente no digo mentiras. Son mentiras tontas: no estás tan gordita, que bien te ves. Por lo general no miento, digo la verdad.

P: Sí le dieran un poder especial, ¿cuál elegiría?

R: Saber cuando me mienten las personas. Es mejor una mentira amarga, que una piadosa.

P: ¿Qué vicio o mala maña le cuesta quitarse?

R: Que soy muy directa, eso en política es malo, te mete en problemas.

P: ¿Qué reza y a quién?

R: Le oro a Dios, pido por mi familia, mis hijos, y por la paz en el mundo para que la guerra no nos llegue. Eso de los terroristas que estoy viendo con Hamás, me da miedo que nos pongan una bomba.