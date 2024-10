Presupuesto 2025: recortes en inversión para MOP y Miviot; Ifarhu recibe más

Un recorte de 99.3 % en el presupuesto de inversiones para el mantenimiento y la rehabilitación vial sufre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la propuesta de Presupuesto General del Estado que entregó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional el pasado 7 de octubre.

La reducción tiene un sabor agridulce cuando se compara al tangencial recorte del 0.3 % en el presupuesto de funcionamiento de la entidad, para un total de $30.3 millones.

Mientras se propone la reducción drástica en inversiones, el MOP seguirá operando con un presupuesto bastante parecido al que manejó la administración del exministro Rafael Sabonge (2019-2024) en su último año de gestión, que fue de $30.4 millones.

La reducción en la inversión también afectaría al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Aquella destinada a la construcción de vivienda social reduciría en un 96.6 %.

En tanto, el presupuesto de funcionamiento de esta entidad aumentaría el doble. Mientras que para la vigencia fiscal del año 2024 el Miviot tenía un presupuesto de $14.4 millones, para el 2025 sería de $28.9 millones.

Por otro lado, para el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se destinaron $24 millones más que el año anterior, para un total de $565 millones en presupuesto, una buena parte de este destinada a la inversión.

El eventual aumento en el presupuesto del Ifarhu se dio a conocer luego de las declaraciones del director de la entidad, Jaime Díaz, el lunes 7 de octubre, cuando alegó que recibió “una institución quebrada”, al tiempo que pidió su saneamiento.

No obstante, ese mismo día aseguró que la institución cumpliría sus obligaciones, luego de que se pusiera en duda el otorgamiento de beneficios a más de 200.000 estudiantes.

Para la exdiputada por la libre postulación Ana Matilde Gómez, el Ifarhu no puede estar en quiebra porque “el Estado es su respaldo”. No obstante, considera que un eventual aumento en el presupuesto debe justificarse.

“A mí me parece que no se puede estar hablando así a la ligera y que el Estado siempre debe responder, y que si está en quiebra y necesita una reestructuración, no es el momento de recibir fondos sin saber para qué. Habría que saber que los fondos sean para cubrir los compromisos con los estudiantes”, explicó.

“Molesta que el funcionario salga a decir que conbase en eso que él llama quiebra, que no lo es técnicamente, diga que 200.000 estudiantes se van a ver perjudicados, porque es el papel del Estado responder por todos esos estudiantes que creyeron en la institución, pasaron un proceso y el sistema los aprobó”, manifestó la abogada.

Para el economista Felipe Argote, “el problema es que el ministro de Economía, Felipe Chapman, tiene una ideología similar a la de Héctor Alexander –ex ministro de Economía– y muy parecida a Javier Milei –presidente de Argentina–pero no tan radical’’.

Argote manifiesta que en lugar de reducir los gastos de funcionamiento, Chapman optó por reducir el presupuesto de inversión, con la esperanza de que “se cuadre el presupuesto para invertir después”.

“Si recorta gastos, sus aliados del PRD, que son los que tienen la mayor parte de los emplanillados, se van a molestar. Lo que tenía que hacer, y también el director del Seguro, es decir que iba a quitar 7.000 empleados del Seguro que todo el mundo sabe que no tienen funciones. Tenía que haber bajado en $5.000 millones los gastos y aumentar la inversión, o mínimo dejarle $10.000 millones... O sea, este es el presupuesto donde los gastos corrientes tienen un mayor peso desde hace 17 años”, sentenció.

En la propuesta presupuestaria para la vigencia fiscal 2025, el Estado destina recursos para el funcionamiento por $20.530 millones, mientras que para la inversión destina $5.554 millones.